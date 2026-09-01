São Gonçalo tem 80 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos - Foto: LEONARDO F

São Gonçalo tem 80 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos - Foto: LEONARDO F

A Legião da Boa Vontade (LBV) está oferecendo 80 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes em São Gonçalo. As oportunidades são destinadas a pessoas com 14 anos ou mais.

Entre os cursos disponíveis estão Departamento Pessoal, Marketing e Vendas com Digital, Mídias Digitais, Recursos Humanos, Almoxarife e Estoque, Básico em Administração Financeira, Gestão e Liderança e Secretariado Executivo e Administrativo.

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Os interessados devem entrar em contato com a unidade da LBV ou comparecer presencialmente ao local, das 9h às 16h, para agendar a matrícula ou deixar o nome na lista de espera.

Documentos necessários

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar:

Documento de identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável.

As aulas têm previsão de início na última semana de fevereiro.

Onde fazer a inscrição

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua Coronel Moreira César, 160, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2216-7872 e (21) 3583-3351, ou pelo WhatsApp (21) 97196-1666.