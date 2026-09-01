Teatro Municipal de São Gonçalo e Lavourão recebem programação cultural; confira!
Humor, música, dança, teatro e economia criativa movimentam o mês com atrações para diferentes públicos
São Gonçalo terá um mês de setembro repleto de cultura, com uma programação que reúne comédia, música, teatro, dança e iniciativas de economia criativa. Ao longo do mês, artistas locais e nomes de destaque nacional ocupam os palcos e espaços culturais da cidade, oferecendo ao público uma agenda diversificada de atrações.
3/9: Dando Choque No Sistema
Em seu show solo, Walace abre o jogo e revela como suas referências, dentro e fora dos palcos, o transformaram no comediante mais irreverente da cena. Com um humor afiado, leve e contagiante, Walace transforma histórias reais sobre família, religião, autoestima e os perrengues de sua criação como jovem gonçalense em uma experiência inesquecível. Um show repleto de gargalhadas que prova, na prática, que rir ainda é o melhor remédio, vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo.
Horário: 20h
Classificação: Livre
Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/dando-shock-no-sistema-show-de-comedia-com-walace-dantaz-noteatro-municipal-goncalense/3534877
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
4/9: De São Gonçalo pro Mundo
O comediante Will Silva, cria de São Gonçalo, estreia uma nova fase em sua carreira, no Teatro Municipal. No palco, Will apresenta uma performance afiada, autêntica e repleta de identidade, que mistura humor e crítica social na medida certa. Com cerca de 80 minutos de duração, o espetáculo é um convite ao riso e à reflexão, transitando com leveza entre momentos de descontração e críticas sociais pertinentes.
Horário: 20h
Classificação: 16 anos
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-will-silva-de-sao-goncalo-pro-mundo-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-3278917265045.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
4/9: Feira da Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão)
Iniciativa que fortalece o empreendedorismo, valoriza e impulsiona a economia criativa em São Gonçalo. O evento reúne microempreendedores gonçalenses que encontram na feira uma oportunidade para expor seus produtos, divulgar seus talentos e ampliar a conexão com o público.
Horário: A partir das 10h
Classificação Livre
Local: O Lavourão fica na Avenida Presidente Kennedy, 721 – Estrela do Norte
10/9: Testando Novo Show
Formado por quadros, debates, provocações e posicionamento, a comediante Giovana Fagundes estreia em 2026 seu mais novo solo de StandUp Comedy. Após rodar os últimos anos pelo Brasil e Europa com dois shows de humor simultâneos, a vez agora é do público subir ao palco do Teatro Municipal de São Gonçalo e interagir com a artista, que levanta temas como relacionamento, política e situações cotidianas.
Horário: 20h
Classificação: 16 anos
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-giovana-fagundes-testando-novo-show-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-374659464432703.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
12/9: Felipe Ferreira: Show Novo em São Gonçalo
Uma das principais revelações do humor brasileiro, Felipe Ferreira é um artista com visão única para a comédia. Cria do Rio de Janeiro, mais especificamente da Pavuna, é viral nas redes sociais. Em cinco anos de carreira, acumula mais de 1,7 milhão de seguidores somando suas redes sociais, com mais de 10 milhões de curtidas em seus conteúdos e quase 100 mil inscritos em seu canal no YouTube.
Horário: 19h
Classificação: 16 anos
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-felipe-ferreira-show-novo-em-sao-goncalo-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-692453655492746.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
13/9: Quartetinho Toca Beth Carvalho
O samba de Beth Carvalho ganha uma nova leitura no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo. Com sua sonoridade instrumental e jazzística, o Quartetinho revisita grandes clássicos de uma das maiores intérpretes da música brasileira.Formado em 2017 na faculdade de música da UNIRIO, o grupo já realizou quase 2 mil apresentações, conquistando um público de mais de 49 mil seguidores no Instagram.
Horário: 18:00
Classificação: Livre
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-quartetinho-apresenta-beth-carvalho-theatro-municipal-de-sao-goncalo-shows-317065026694106.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
16/9: Show Alusivo ao Aniversário da Cidade, no Teatro Municipal
Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a Orquestra Municipal de São Gonçalo apresenta um concerto com repertório temático especialmente preparado para a ocasião. A apresentação reúne música instrumental de qualidade e valoriza os talentos locais, proporcionando ao público uma noite dedicada à cultura e à boa música.
Horário: 19h
Classificação: Livre
Ingresso: Entrada Franca
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
17/9: Crente que é Gente
Prepare-se para uma noite de risadas abençoadas com Robinho CQG, comediante com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e seu humor inteligente, leve e 100% original! Um show de stand up cristão feito pra todo mundo, com classificação livre, no Teatro Municipal.
Horário: 20h
Classificação: Livre
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-robinho-cqg-crente-que-e-gente-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-357242643433401.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
18/9: Feira da Cultura, no Teatro Municipal George Savalla Gomes
Para ampliar ainda mais a conexão com o público, o evento da secretaria que reúne empreendedores gonçalenses irá acontecer também no Teatro Municipal.
Horário: A partir das 10h
Classificação: Livre
Local: O Teatro fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, no Centro
20/9: Preto de Neve
Helio de La Peña, um dos criadores do Casseta & Planeta, apresenta seu show solo de stand-up, no Teatro Municipal de São Gonçalo, trazendo diversas facetas do humorista: sua trajetória, negritude, política nacional, paixão pelo esporte e sua carreira na TV.
Horário: 19h
Classificação: 16 anos
Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-helio-de-la-pena-preto-de-neve-o-show-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-445568347492986.html
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
24/9: Gonça Comedy
Inspirado nas noites de comédia do Brasil, Gonça Comedy reúne o melhor do stand-up comedy do melhor lado da ponte, no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo, de forma gratuita, voltado a pessoas com mais de 16 anos. Elenco: Walace Dantaz, Will Silva, Cadu Manhães, Lara Xavier e Aarhon Pinheiro.
Horário: 20h
Classificação: 16 anos
Ingresso: Retirada gratuita pela plataforma Sympla
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
26/9: O Rei Leão
O espetáculo, que vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo, conta a história do pequeno Simba, herdeiro do trono da Savana africana, que perde seu pai muito jovem e se vê despreparado para o comando, sendo usurpado por seu tio Scar. Simba, já adulto, retorna para tomar de volta o reino que é seu por direito.
Horário: 17h
Classificação: Livre
Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/o-rei-leao/3554128
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
27/9: VI Mostra de Dança Solidária MuDANÇAS, no Teatro Municipal
O evento reúne bailarinos, escolas de dança, grupos, projetos sociais, companhias e artistas convidados em uma programação que celebra a diversidade da dança e transforma a participação artística em uma ação de solidariedade. Realizada tradicionalmente pelo Grupo MuDANÇAS, a Mostra chega à sua sexta edição recuperando uma iniciativa que já faz parte da trajetória da instituição.
Horário: 10:00
Classificação: Livre
Ingresso: R$ 10,00 + 1 kg de alimento não perecível. Venda de ingressos antecipados na sede da casa de dança MuDANÇAS (Travessa São Gonçalo, 58 – Centro) ou no dia do evento, no local.
Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes – Centro
Todos os domingos do mês de setembro, o Centro de Tradições Nordestinas recebe o Samba da Feira de Neves, com entrada gratuita, conforto, segurança e praça gastronômica. Diversas atrações do pagode e do samba vão se apresentar a partir de 13h.