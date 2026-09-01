São Gonçalo abre novas vagas para atendimento do Minha Casa, Minha Vida; saiba mais

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo abriu mais um agendamento para novas inscrições no Minha Casa, Minha Vida. Através do portal Colabore+, 391 vagas foram liberadas para quem deseja obter orientações sobre o programa habitacional até o dia 2 de outubro.

O cadastro é destinado aos moradores de São Gonçalo que ainda não estão inscritos no programa habitacional no município. O objetivo é ampliar o acesso da população às informações sobre os critérios de participação e garantir a inclusão de novas famílias interessadas em ingressar no programa.

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Para realizar o cadastro, é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado e com endereço no município. Além disso, o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) regularizado e atualizado.

A Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida é destinada a famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.200,00. Nesta modalidade, o programa oferece subsídios que podem chegar a até 95% do valor do imóvel.

Os gonçalenses podem agendar a data e o horário para atendimento presencial com servidores da Secretaria de Habitação, por meio do Portal Colabore+ (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/servico/agendamento-para-inscricao-minha-casa-minha-vida-faixa-i). No dia marcado, os interessados deverão apresentar a documentação necessária para efetivar a inscrição.

É importante que os cidadãos compareçam ao atendimento no horário agendado. Caso não possam comparecer, é fundamental que realizem o cancelamento do agendamento pelo sistema, permitindo que outra pessoa tenha a oportunidade de utilizar a vaga disponível.

A Secretaria de Habitação está localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, sala 145, no Centro de São Gonçalo.