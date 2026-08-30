São Gonçalo mantém estratégia de multivacinação em 73 pontos de atendimento
Estão disponíveis as vacinas dos calendários da criança e do adolescente
O Dia D da Estratégica de Multivacinação passou, mas a campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias com esquemas vacinais incompletos continua até o dia 1º de setembro. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza 73 pontos para a imunização.
A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem das 8h às 21h, de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h às 12h.
Estão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatite A, Dengue, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.
A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.
Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente.
A Estratégia de Multivacinação 2026 tem como público-alvo as crianças e adolescentes, mas todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.
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Locais de vacinação
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF Aníbal Porto, Monjolos
13 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
14 – USF Altair da Silva, Mutuá
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Vila Candoza
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
64 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
67 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro
68 – USF Leôncio Correia, Itaúna
69 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
70 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão
71 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
72 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
73 – USF Marambaia