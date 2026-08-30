De São Gonçalo para o Brasil: Jefinho busca sonho no Estrelas da Casa, da TV Globo

Há quase duas décadas na estrada, Jefinho sonha em mostrar seu trabalho em grande escala - Foto: Reprodução/Instagram @jefinhooficial

Há quase duas décadas na estrada, Jefinho sonha em mostrar seu trabalho em grande escala - Foto: Reprodução/Instagram @jefinhooficial

De São Gonçalo para a televisão nacional. Com 18 anos de carreira no pagode, o cantor Jefinho, nascido e criado no Portão do Rosa, em São Gonçalo, é um dos participantes do Estrelas da Casa. Morador de Maricá atualmente, o artista leva para o reality uma trajetória construída na música desde a adolescência e o sonho de conquistar reconhecimento em todo o Brasil.

Foi em São Gonçalo que Jefinho construiu as bases de sua trajetória musical. Na cidade, ele aprendeu a tocar, desenvolveu a paixão pela música e deu os primeiros passos em uma carreira que já soma quase duas décadas.

Mesmo morando atualmente em Maricá, o cantor mantém uma forte ligação com o município e faz questão de reconhecer a importância de São Gonçalo em sua formação artística.

A relação de Jefinho com a música começou ainda na adolescência. Aos 13 anos, inspirado por um vizinho e amigo de seu pai que tocava cavaquinho, decidiu vender um celular para comprar seu primeiro instrumento.

Depois disso, passou a frequentar quase diariamente a casa do músico para aprender a tocar. Pelas aulas, pagava R$ 20 por mês. Com dedicação, começou a transformar uma paixão em profissão.

Ao longo de 18 anos de carreira, Jefinho passou por diferentes grupos de pagode. Entre eles está o Sambai, grupo que conquistou reconhecimento nacional.

Durante a trajetória, o artista também dividiu o palco com grandes nomes do gênero, como Thiaguinho, Ferrugem, Diogo Nogueira e Péricles. As experiências contribuíram para sua formação como cantor e intérprete.

Além de cantar, Jefinho também atua como compositor. Ele começou a escrever músicas em 2015 e, em seu trabalho mais recente, assina a composição de todas as faixas do álbum.

Durante a carreira, também teve a oportunidade de conhecer a cantora Marília Mendonça, em São Paulo, cerca de um mês antes da morte da artista. Os dois trocaram contatos e iniciaram uma aproximação que poderia render futuras parcerias musicais.

A ligação com São Gonçalo vai além da música. Para Jefinho, falar sobre a cidade é falar sobre suas origens e sobre o lugar que contribuiu diretamente para sua formação.

O cantor cresceu no mesmo bairro que o jogador Vinícius Júnior, com quem compartilha memórias da infância. As histórias vividas no município fazem parte de uma trajetória que ele carrega como referência até hoje.

Mesmo após sair da cidade, Jefinho mantém São Gonçalo como uma das principais referências de sua história e reconhece o município como fundamental para o caminho que percorreu até chegar ao atual momento da carreira.

A participação no Estrelas da Casa representa a realização de um sonho para o cantor. Jefinho tenta participar do projeto desde 2024 e, em 2026, conseguiu avançar por todas as etapas do processo seletivo.

Para o programa, Jefinho pretende levar toda a experiência acumulada ao longo dos seus 18 anos de carreira. A vivência em grupos de pagode e a capacidade de trabalhar em equipe são características que podem ajudar o cantor durante a competição.

Fora dos palcos, o público também poderá conhecer outro lado do artista. Jefinho se define como uma pessoa parceira, que gosta de cozinhar, reunir os amigos e contribuir para um ambiente de convivência e união.

Aos 18 anos de carreira, o cantor reconhece que ninguém está completamente preparado para todos os desafios. Mas afirma chegar a este novo momento mais experiente e seguro do que no início da trajetória.