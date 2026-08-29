Ministro da Saúde e Prefeito de Niterói visitam Super Centro de Saúde em Piratininga neste sábado (29) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Ministro da Saúde e Prefeito de Niterói visitam Super Centro de Saúde em Piratininga neste sábado (29) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizaram uma visita técnica ao Super Centro de Saúde Niterói, em Piratininga, na Região Oceânica, neste sábado (29), às 9h30.

A unidade é da Prefeitura de Niterói e tem capacidade para realizar cerca de 7 mil exames por mês, todos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O centro fica na Avenida Francisco da Cruz Nunes, no número 5.803.

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Entre os serviços especializados oferecidos no local estão exames de imagem como tomografia, ressonância magnética, mamografia e ultrassonografia. A unidade também realiza colonoscopia, ecocardiograma e atendimento oftalmológico.

Médico infectologista formado pela Unicamp, Padilha assumiu o Ministério da Saúde em março de 2025. Ele já havia comandado a pasta entre 2011 e 2014, durante o governo Dilma Rousseff, e foi secretário municipal de Saúde de São Paulo entre 2015 e 2016.