Árvores sobre fiação deixam moradores em alerta no Galo Branco

Duas árvores estão com galhos sobre fios e sobre o transformador de um poste na Travessa Machado, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo. Os moradores passam por momentos de tensão todas as vezes que há ventania, imaginando que os galhos podem cair sobre a fiação e deixar as casas sem luz, como ocorreu recentemente.

Os moradores contam que, após uma forte ventania, uma das três árvores que oferecem risco acabou caindo sobre o telhado de uma das casas e causando falta de luz por uma semana.

Os relatos indicam que os galhos da árvore ficaram no meio da rua, impossibilitando a passagem de carros. Sem ajuda externa, a população se reuniu, removeu os destroços e cortou o que restou.

“Uma (árvore) caiu e nós mesmos, moradores, tivemos que cortar. Ficamos uma semana sem luz, com pessoas idosas, de cama”, contou a moradora Vanda Reis, de 68 anos.

Mesmo depois de passar por essa situação, os moradores ainda correm risco de terem mais casas destruídas, pois outras duas árvores oferecem ameaça quando há ventos fortes. Os galhos estão em cima da fiação elétrica e do transformador de um poste.

“As árvores estão ameaçando duas casas, a casa da minha sobrinha, que tem filho autista que, quando venta, começa a entrar em desespero; e a casa da minha cunhada. [...] Cada vez que venta forte, as árvores ‘dançam’ e estão estalando. Quando quebrarem, vão fazer um estrago total porque elas estão em cima de um transformador”, contou a moradora.

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De acordo com Vanda, moradores ainda estão sem acesso à internet por causa de quedas de galhos sobre a fiação na última ventania.

“Têm pessoas que estão sem internet há um tempão por causa do último vento, porque derrubou fios que afetaram até o fim da rua. Agora, os nossos aparelhos elétricos, nós vamos perder a qualquer momento porque a luz pisca o dia inteiro. Por que a luz fica piscando? Porque toda vez que dá o vento, por menor que seja, começa a afetar o nosso transformador. Esse é o risco que a gente corre”, contou.

Os moradores relataram que não podem realizar uma poda particular porque a Enel, concessionária responsável pela rede elétrica de São Gonçalo, precisa desligar o transformador.

“Tem que pedir para a Enel desligar esse sistema para fazer a poda”, disse José Carlos Barcelos, de 64 anos, que também mora no local.

Em nota, a Enel Rio informou que vai enviar um técnico ao local nos próximos dias, para avaliar a demanda e, caso seja necessário, programar o serviço de podas.

*Sob supervisão de Renata Sena