Chuva dá trégua? Veja como fica o tempo em Niterói e São Gonçalo neste final de semana

Depois de dias com tempo instável, moradores de Niterói e São Gonçalo podem esperar um fim de semana de sol e temperaturas elevadas. Segundo dados do Climatempo, não há previsão de chuva para sábado (29) e domingo (30) nas duas cidades.

Nos dois municípios, a mudança no tempo começa nesta sexta-feira (28). De acordo com o Climatempo, o sol volta a aparecer entre nuvens e as temperaturas sobem: os termômetros podem chegar a 29°C em São Gonçalo e 28°C em Niterói.

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Confira a previsão do tempo para o final de semana:

Em São Gonçalo, o sábado será de sol com algumas nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. Já no domingo, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A previsão aponta 0% de possibilidade de chuva nos dois dias.

Em Niterói, o cenário é semelhante. O sábado terá mínima de 23°C e máxima de 33°C, enquanto o domingo deve registrar temperaturas entre 22°C e 31°C. Também não há previsão de chuva.