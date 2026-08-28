São Gonçalo abre inscrições para 2º Passeio Ciclístico do MUVI

A iniciativa é também uma oportunidade para conhecer parte do trajeto do MUVI - Foto: Divulgação/Secretaria das Cidades

A iniciativa é também uma oportunidade para conhecer parte do trajeto do MUVI - Foto: Divulgação/Secretaria das Cidades

Após o sucesso do 1º Passeio Ciclístico do Muvi, realizado em maio do último ano, a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo prepara a segunda edição do evento, que vai acontecer no dia 27 de setembro (domingo), a partir das 7h.

O passeio incentiva a prática de atividades físicas para a promoção da saúde e do bem-estar, além do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. A iniciativa é também uma oportunidade para conhecer parte do trajeto do MUVI, que é o maior projeto de mobilidade urbana realizado na cidade e os painéis artísticos do projeto Cidade Ilustrada, que vem transformando espaços urbanos em galerias a céu aberto.

A concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em Alcântara. O passeio seguirá pela ciclovia do MUVI, pela Avenida Novos Rumos e Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro, totalizando 4,3km.

Os interessados devem se inscrever através do site Colabore+ (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/inscricoes/2o-passeio-ciclistico-do-muvi). Serão disponibilizadas 800 vagas para ciclistas profissionais e amadores. Jovens de 12 a 17 anos podem participar, desde que o responsável legal realize a inscrição do adolescente juntamente com a sua própria inscrição.

Todos os participantes receberão kits gratuitos, que deverão ser retirados entre os dias 23 e 25 de setembro, das 10h às 17h, na sede da secretaria, que fica na Rua Maria Fonseca, n° 60, no bairro Camarão.

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