Maricá inicia recadastramento de protetores do programa Mumbucão

O processo de atualização cadastral tem como objetivo garantir a continuidade e a transparência do programa, voltado ao apoio à causa animal no município - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

O processo de atualização cadastral tem como objetivo garantir a continuidade e a transparência do programa, voltado ao apoio à causa animal no município - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá inicia, na próxima segunda-feira (31/08), o recadastramento dos beneficiários do programa Mumbucão. As visitas aos domicílios dos protetores de animais cadastrados serão realizadas pelas equipes do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB), com o objetivo de atualizar a base de dados dos beneficiários que recebem o auxílio na moeda social Mumbuca.

O processo de atualização cadastral tem como objetivo garantir a continuidade e a transparência do programa, voltado ao apoio à causa animal no município.

“Os protetores independentes desempenham um papel fundamental na nossa cidade, dedicando suas vidas ao resgate e ao cuidado dos animais. O recadastramento nos permite acompanhar de perto essa rede de apoio, garantindo que os recursos continuem contribuindo para a alimentação e o tratamento dos cães e gatos que mais precisam”, afirmou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira (Robgol).

Segurança durante as visitas

Para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores durante os atendimentos domiciliares, a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos, reforçou como as equipes estarão identificadas no momento das abordagens.

“É muito importante que toda a população saiba que os nossos agentes estarão utilizando colete, crachá de identificação e o nosso aplicativo, que permite confirmar a identidade de cada profissional por meio de um QR Code”, explicou a secretária, ressaltando a importância da ação para a manutenção do benefício.

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