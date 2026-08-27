Vai dar para ver o eclipse lunar em São Gonçalo? Confira a previsão do tempo

Nesta quinta-feira (27), moradores de São Gonçalo poderão acompanhar um eclipse lunar parcial. O fenômeno deve deixar a Lua com até 96,2% % de sua superfície encoberta pela sombra da Terra.

Mas será que o tempo vai colaborar para quem quiser observar o fenômeno? A previsão do tempo indica como estarão as condições na cidade durante o fenômeno.

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De acordo com dados do Climatempo, São Gonçalo terá sol com muitas nuvens durante a manhã e à tarde, com períodos de céu nublado. À noite, que é quando importa para os observadores, a previsão é de poucas nuvens.

Milton Machado | Foto: Layla Mussi

Astrônomo amador e morador do bairro Lindo Parque, Milton Machado acompanha fenômenos celestes desde 1986, quando fundou o Clube de Astronomia Leonardo da Vinci, em São Gonçalo. Atualmente, o grupo não possui um espaço próprio, mas Milton mantém em casa os equipamentos utilizados para as observações, entre eles um telescópio.

Segundo o astrônomo, o eclipse será parcial e poderá ser observado a olho nu, caso as condições do céu estejam favoráveis.

“O eclipse de hoje vai ser um eclipse parcial. Provavelmente, não vai ter a Lua de sangue que todo mundo espera ver durante um eclipse lunar”, explicou.

O fenômeno começa a ser percebido por volta das 22h24, quando a Lua entra na região de penumbra. A partir daí, o escurecimento ficará gradualmente mais evidente. O eclipse deve ter seu ápice por volta das 01h13, e terminar por volta das 04h00.

Apesar da previsão de muitas nuvens ao longo do dia, Milton confia na previsão do Climatempo e acredita que o céu estará aberto no momento principal do fenômeno.

“Pode parecer que não, mas pode acreditar que na hora do eclipse o tempo vai estar aberto. Eu estou confiando na previsão do tempo”, disse.

Para Milton, o fenômeno também é uma oportunidade para observar diferentes fases da Lua em uma mesma noite.

“É sempre um espetáculo à parte, porque você não consegue ver todas as fases da Lua num dia só. Durante o eclipse, você consegue algo bem parecido”, destacou.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca