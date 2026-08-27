São Gonçalo realiza seminário voltado à Educação Infantil nesta sexta-feira (28)

O evento é gratuito e voltado aos profissionais da rede municipal - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Arquivo

O evento é gratuito e voltado aos profissionais da rede municipal - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Arquivo

Nesta sexta-feira (28), a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Ações Pedagógicas, vai realizar o Seminário da Educação Infantil 2026, no Sest Senat, em Tribobó, das 8h às 16h. O evento é gratuito e voltado aos profissionais da rede municipal.

O encontro terá como tema “Tecendo Saberes na Primeira Infância – A intencionalidade pedagógica como fio condutor das experiências e das aprendizagens”.

O seminário será um espaço de formação, troca de experiências e vivências, reunindo servidores da rede municipal em torno das diferentes linguagens da infância e do fortalecimento da intencionalidade pedagógica na Educação Infantil.

No período da manhã, o público poderá conferir palestras e painéis com temas voltados à Educação Infantil, ministradas por coordenadores e professores do município. Já à tarde, serão realizadas oficinas formativas.

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