INSS oferece mais de 1,2 mil atendimentos extras no RJ; veja quando

Ao todo, são 340 vagas para o próximo fim de semana - Foto: Divulgação

Ao todo, são 340 vagas para o próximo fim de semana - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará 1.273 atendimentos extras no estado do Rio de Janeiro. Avaliações sociais e perícias médicas serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto. As Agências da Previdência Social (APS) de Bangu, Barra do Piraí, Magé, Méier, Nilo Peçanha, Nilópolis, Nova Iguaçu e Volta Redonda receberão os atendimentos ao público.

Ainda há vagas disponíveis. Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Avaliação Social

As avaliações sociais serão realizadas nas unidades de Bangu, Méier e Volta Redonda. Ao todo, são 340 vagas para o próximo fim de semana.

Número detalhado de vagas:

Bangu – 150 vagas

Méier – 140 vagas

Volta Redonda – 50 vagas

Perícia Médica

Os atendimentos de perícia médica acontecerão nas APS de Bangu, Barra do Piraí, Magé, Nilo Peçanha, Nilópolis, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Ao todo, serão oferecidas 933 vagas para segurados que aguardam por uma avaliação médica.

Quantitativo detalhado de vagas:

Bangu – 125 vagas

Barra do Piraí – 40 vagas

Magé – 80 vagas

Nilo Peçanha – 264 vagas

Nilópolis – 70 vagas

Nova Iguaçu – 214 vagas

Volta Redonda – 140 vagas