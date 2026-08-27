INSS oferece mais de 1,2 mil atendimentos extras no RJ; veja quando
Interessados devem agendar previamente pelo Meu INSS ou pela Central 135; ainda há vagas de atendimentos disponíveis
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará 1.273 atendimentos extras no estado do Rio de Janeiro. Avaliações sociais e perícias médicas serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto. As Agências da Previdência Social (APS) de Bangu, Barra do Piraí, Magé, Méier, Nilo Peçanha, Nilópolis, Nova Iguaçu e Volta Redonda receberão os atendimentos ao público.
Ainda há vagas disponíveis. Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Avaliação Social
As avaliações sociais serão realizadas nas unidades de Bangu, Méier e Volta Redonda. Ao todo, são 340 vagas para o próximo fim de semana.
Número detalhado de vagas:
Bangu – 150 vagas
Méier – 140 vagas
Volta Redonda – 50 vagas
Perícia Médica
Os atendimentos de perícia médica acontecerão nas APS de Bangu, Barra do Piraí, Magé, Nilo Peçanha, Nilópolis, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Ao todo, serão oferecidas 933 vagas para segurados que aguardam por uma avaliação médica.
Quantitativo detalhado de vagas:
Bangu – 125 vagas
Barra do Piraí – 40 vagas
Magé – 80 vagas
Nilo Peçanha – 264 vagas
Nilópolis – 70 vagas
Nova Iguaçu – 214 vagas
Volta Redonda – 140 vagas