Moradores cobram passarela na RJ-106, em Várzea das Moças, em São Gonçalo

De acordo com moradores da região, a travessia da rodovia é considerada difícil e arriscada, principalmente para crianças e idosos - Foto: Layla Mussi

De acordo com moradores da região, a travessia da rodovia é considerada difícil e arriscada, principalmente para crianças e idosos - Foto: Layla Mussi

Moradores de Várzea das Moças, em São Gonçalo, cobram a construção de uma passarela para travessia de pedestres na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura dos condomínios Alferes e Conquista Oceânica, próximo à fábrica da Itaipava.

De acordo com moradores da região, a travessia da rodovia é considerada difícil e arriscada, principalmente para crianças e idosos. Eles pedem que as autoridades avaliem a implantação de uma estrutura que permita a passagem de pedestres com mais segurança no trecho.

Leia também:

Dia da Fotografia: Veja 19 fotos para conhecer e reconhecer São Gonçalo



São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática



Morador da região há mais de 25 anos, o técnico de laboratório Paulo César afirma que já houve acidentes fatais na travessia. Segundo ele, alguns moradores chegam a evitar o local por medo dos veículos que passam em alta velocidade. “Já perdemos muitos vizinhos nessa travessia. É muito perigoso, porque os carros passam do jeito que passam e não respeitam”, relatou Paulo César.

Ele conta que, por causa do risco, prefere fazer um trajeto mais longo para evitar atravessar a via.

“Nós vamos ter que ir até o Rio do Ouro, daqui vamos passar direto, ir até lá embaixo e voltar. Porque não atravessamos aqui. É muito perigoso para a gente que já tem uma certa idade”, afirmou.

Comerciante da área, Walmir Camacho, de 62 anos, afirma que presencia diariamente as dificuldades enfrentadas por moradores e trabalhadores para atravessar a pista.

“Eu presenciei isso aqui, eu trabalho aqui, vejo a dificuldade de pessoas, tanto criança, como idoso, senhora, de atravessar essa pista. Realmente, necessitamos de uma passarela”, contou Walmir.

Segundo ele, uma passarela ajudaria a reduzir os riscos para quem precisa fazer a travessia.

“Outro dia mesmo, tinha uma moça com uma criança tentando atravessar. Eu estava vendo ela daqui e ela ficou muito tempo para conseguir atravessar. O fluxo de carros é muito intenso aqui. Essa é a dificuldade, é um risco que a pessoa corre”, afirmou.

Procurado pela reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) informou que os estudos técnicos para a construção de duas passarelas na RJ-106 estão em andamento para licitação. Uma das estruturas está prevista para Várzea das Moças e a outra para Arsenal.

Enquanto o processo não é concluído, o órgão informou que reforçou a sinalização no trecho de Várzea das Moças. Também foram instalados dois painéis de mensagens variáveis, um em cada sentido da rodovia, com alertas para redução de velocidade e respeito à sinalização.

O DER-RJ não informou, na resposta enviada à reportagem, uma previsão para a conclusão dos estudos, a abertura da licitação ou o início das obras.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca