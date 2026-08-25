Porto da Pedra abre disputa pelo samba-enredo do Carnaval 2027 neste sábado (29)
Primeira eliminatória acontece durante feijoada na quadra da escola, em São Gonçalo
A Unidos do Porto da Pedra dá início ao primeiro passo para a escolha do samba-enredo que vai embalar a escola no Carnaval 2027, neste sábado (29). A primeira eliminatória do concurso será realizada a partir das 13h, na quadra da agremiação, em São Gonçalo, durante a tradicional feijoada. A entrada é gratuita.
Ao todo, dez parcerias inscritas no concurso vão apresentar suas composições nesta primeira etapa da disputa. Além dos sambas concorrentes, o público poderá acompanhar o show do Grupo VPMR e uma apresentação do elenco show da Porto da Pedra.
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A competição terá mais duas etapas. A semifinal está marcada para o dia 5 de setembro, enquanto a grande final acontece em 12 de setembro. A parceria que conquistar o primeiro lugar receberá R$ 30 mil.
O samba escolhido será levado pela Porto da Pedra para a Marquês de Sapucaí como trilha sonora do enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pela escola para o Carnaval 2027.
Serviço
Feijoada da 1ª Eliminatória de Samba-Enredo da Porto da Pedra
Quando: sábado, 29 de agosto
Horário: 13h
Onde: Quadra da Unidos do Porto da Pedra
Endereço: Travessa João Silva, 84, São Gonçalo
Entrada: gratuita
Valores da feijoada:
Antecipado: R$ 20
Na hora: R$ 25
Mesa: R$ 120, para quatro pessoas, com quatro feijoadas
Camarote: R$ 350, para dez pessoas, com quatro feijoadas
Atrações: Grupo VPMR e elenco show da Porto da Pedra
Próximas etapas da disputa:
5 de setembro: semifinal
12 de setembro: final
Informações: (21) 99735-6649