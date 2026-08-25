Porto da Pedra abre disputa pelo samba-enredo do Carnaval 2027 neste sábado (29) - Foto: Divulgação

Porto da Pedra abre disputa pelo samba-enredo do Carnaval 2027 neste sábado (29) - Foto: Divulgação

A Unidos do Porto da Pedra dá início ao primeiro passo para a escolha do samba-enredo que vai embalar a escola no Carnaval 2027, neste sábado (29). A primeira eliminatória do concurso será realizada a partir das 13h, na quadra da agremiação, em São Gonçalo, durante a tradicional feijoada. A entrada é gratuita.

Ao todo, dez parcerias inscritas no concurso vão apresentar suas composições nesta primeira etapa da disputa. Além dos sambas concorrentes, o público poderá acompanhar o show do Grupo VPMR e uma apresentação do elenco show da Porto da Pedra.

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A competição terá mais duas etapas. A semifinal está marcada para o dia 5 de setembro, enquanto a grande final acontece em 12 de setembro. A parceria que conquistar o primeiro lugar receberá R$ 30 mil.

O samba escolhido será levado pela Porto da Pedra para a Marquês de Sapucaí como trilha sonora do enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pela escola para o Carnaval 2027.

O samba escolhido será levado pela Porto da Pedra para a Marquês de Sapucaí como trilha sonora do enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pela escola para o Carnaval 2027. | Foto: Divulgação

Serviço

Feijoada da 1ª Eliminatória de Samba-Enredo da Porto da Pedra

Quando: sábado, 29 de agosto

Horário: 13h

Onde: Quadra da Unidos do Porto da Pedra

Endereço: Travessa João Silva, 84, São Gonçalo

Entrada: gratuita

Valores da feijoada:

Antecipado: R$ 20

Na hora: R$ 25

Mesa: R$ 120, para quatro pessoas, com quatro feijoadas

Camarote: R$ 350, para dez pessoas, com quatro feijoadas

Atrações: Grupo VPMR e elenco show da Porto da Pedra

Próximas etapas da disputa:

5 de setembro: semifinal

12 de setembro: final

Informações: (21) 99735-6649