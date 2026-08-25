Obras na entrada do Jardim Catarina, em São Gonçalo, entram na reta final

As obras na Avenida Bispo Dom João da Mata e em suas proximidades, na altura do viaduto do Jardim Catarina, estão na reta final. Realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, o objetivo das intervenções é realizar adequações para facilitar o tráfego de veículos no trajeto do novo acesso ao Jardim Catarina.

No momento, estão sendo finalizados serviços de construção de meio-fio para a posterior concretagem de algumas calçadas; outras já estão finalizadas. As intervenções também têm como foco a implantação do corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) na região. Também foram concluídos serviços de paisagismo, com o plantio de arbustos e gramas.

Um dos destaques é o ponto de ônibus, que irá receber um abrigo como os implantados no corredor viário do MUVI para proteger os usuários de transporte coletivo. "Eu posso dizer que as obras estão ficando ótimas, estão de parabéns! Eu gostei muito! Aqui, tinha descarte irregular de lixo, era péssimo. Agora, está bonito, com mais verde, espero que as pessoas cuidem. Gostei também do ponto de ônibus que mudou de lugar e agora estará maior", disse o autônomo Francisco da Silva, de 63 anos, que mora na região.

Alterações no trânsito – As novas alterações no trânsito foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e visam complementar o MUVI. Agora, o acesso ao Jardim Catarina é feito pela Avenida Santa Catarina. Uma outra mudança inclui também a Avenida Doutor Albino Imparato, que passou a funcionar como via de saída do bairro para a RJ-104. As alterações visam tornar o trânsito mais organizado.

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