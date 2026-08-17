Cidade Ilustrada finaliza painel inspirado no histórico Palacete do Mimi, em São Gonçalo

A história de um dos mais importantes patrimônios da memória gonçalense agora pode ser conhecida por quem circula pelo corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). O novo painel do projeto Cidade Ilustrada está pronto e retrata o histórico Palacete do Mimi, antiga construção localizada no bairro Estrela do Norte e que marcou diferentes períodos da história de São Gonçalo.

O painel está localizado na Avenida Presidente Kennedy, no sentido Centro, na altura do bairro São Miguel, e apresenta uma representação do casarão cercada por alguns dos grandes nomes da cultura brasileira que passaram pelo local, como Villa-Lobos, Carlos Drummond de Andrade, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade.

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Construído em 1917, o Palacete do Mimi se destacava pela arquitetura neoclássica e pelos materiais utilizados em sua construção, muitos deles vindos da Europa. O imóvel era ornamentado com espelhos, janelas e vidraças trazidas da França, tapetes vindos do Irã e uma escada de mármore branco trazida da Alemanha. O espaço também abrigava uma piscina em formato oval, com sistema de aquecimento por caldeira, considerada inédita no Brasil na época.

Ao longo dos anos, o Palacete passou pelas mãos de diferentes proprietários e assumiu diversas funções. O local ficou conhecido por receber importantes nomes da cultura brasileira, além de ter funcionado como cassino por alguns anos e como espaço para festas frequentadas pela alta sociedade fluminense. O imóvel também serviu de cenário para o filme Os Monstros de Babaloo.

A década de 1950 foi marcada por avanços em São Gonçalo e também pelo crescimento da fama do Palacete do Mimi, que se consolidou como um dos espaços mais emblemáticos da cidade. Sua trajetória, marcada pela arquitetura, pela vida cultural e por diferentes usos ao longo do tempo, permanece como parte da memória do município.

O novo painel do Cidade Ilustrada transforma essa história em arte urbana, aproximando o patrimônio histórico do cotidiano de quem circula pela cidade. A composição reúne a representação do antigo casarão e personagens que remetem aos artistas que visitaram o Palacete.

A pintura do personagem Villa-Lobos é de Leandro Ribeiro; Carlos Drummond de Andrade foi retratado por Igor Skid; Di Cavalcanti, por Vagner Catmy; o casarão foi produzido por Douglas Civic; as letras são de Vênus; Oswald de Andrade foi realizado por Marcelo Alio; Tarsila do Amaral, por Paty Modesto; e Mário de Andrade, por Dudu.

A equipe de assistência é formada por Necila, Julliana, Sabrini e Rolf. A coordenação é de Raf Pereira e a curadoria, de Marcelo Eco.

“Esse painel é uma forma de manter viva a memória do Palacete do Mimi e, ao mesmo tempo, aproximar essa história das pessoas que circulam diariamente pela cidade. A arte urbana tem esse poder de transformar espaços em lugares de memória, fazendo com que personagens e patrimônios importantes de São Gonçalo sejam conhecidos e reconhecidos pelas novas gerações”, afirmou Marcelo Eco.