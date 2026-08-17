Ciclone extratropical deve chegar a partir de quinta (20); saiba onde

Na próxima quinta-feira (20), um ciclo extratropical pode se formar e chegar a Região Sul do Brasil. Isso pode provocar uma mudança nas condições do tempo, com previsões de chuvas intensas, tempestades severas, rajada de vento e queda de temperatura.

Segundo a Meteored, o fenômeno pode começar na noite de quarta (19), quando uma área de instabilidade avancará entre Argentina e Paraguaio. Já na manhã de quinta, uma área de baixa pressão deve se formar sobre o Rio Grande do Sul.

O estado pode sofrer com chuvas fortes e possibilidade de tempestades principalmente nas regiões Oeste e central do estado. Outras áreas devem sofrer com as instabilidades ao longo do restante do dia. Durante a tarde, o risco de chuva intensa e temporais também aumenta no norte e na Serra do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e nas regiões oeste e sudoeste do Paraná.

A previsão também indica ventos fortes entre 50 km/h e 75 km/h em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já na parte da noite, as instabilidades devem avançar sobre a região central e o sul de Santa Catarina, além do sul do Paraná. No Rio Grande do Sul, a atenção permanece voltada para áreas da Serra, litoral, Sul, Sudeste e da Campanha.

Na sexta (21), o ciclone já estará formado. Em seguida, deve se afastar e ir em direção oceano. Simultaneamente, uma massa de ar frio deve avançar para a Região Sul. Isso provocará uma queda nas temperaturas de toda a região.

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