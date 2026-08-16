Jiboia é devolvida ao seu habitat natural em São Gonçalo

Uma equipe da Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, realizou a soltura de uma jiboia adulta de aproximadamente dois metros de comprimento em seu habitat natural, em São Gonçalo, na última quarta-feira (12). O animal deu entrada na unidade na segunda-feira (10), após ter sido resgatado por agentes da Guarda Municipal de Niterói, em Piratininga, em uma via pública.

A jiboia foi resgatada por estar fora de seu habitat natural. Ao dar entrada na ASAS, o animal foi submetido a exames clínicos e de manejo para avaliação do seu estado geral de saúde, em conformidade com os protocolos estabelecidos para o atendimento à fauna silvestre. Após os exames, foi constatado que a jiboia apresentava um comportamento típico e preservado da espécie, sem lesões e sinais de enfermidade e com condição corporal satisfatória, sem estresse excessivo. Por isso, ela foi considerada apta para retornar à natureza.

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Após estudos, foi escolhido o local de soltura do animal, compatível com a espécie da jiboia. A soltura foi feita em parceria com o Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal. A localização exata da soltura não pode ser divulgada para garantir a segurança do animal.

"Identificamos, antes da soltura, que a vegetação nativa do local era ecologicamente compatível com as exigências da espécie da jiboia. Em uma vistoria técnica, identificamos que o local tinha também recursos essenciais, com abrigo e fontes potenciais de alimentos e apresentava segurança ambiental. Vale destacar que todos os animais que chegam a ASAS recebem cuidados guiados por protocolos técnicos e legais, com foco na saúde e conservação das espécies. A ASAS é um local para reabilitação dos animais e é referência em todo o Estado do Rio de Janeiro, o que nos enche de felicidade e nos faz manter o foco no trabalho responsável que realizamos desde 2022, quando a ASAS foi aberta", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

Sobre a ASAS - Desempenhando um papel central na proteção da biodiversidade local, a ASAS já recebeu 5.627 animais desde sua abertura em 2022, sendo que mais de mil animais chegaram à unidade apenas no ano de 2026. Na unidade, eles passam por triagem e cuidados veterinários, sendo que parte é reabilitada e preparada para soltura, enquanto outros são direcionados a instituições especializadas.

É na ASAS que os animais silvestres resgatados em situação de risco são reabilitados. Eles podem chegar ao local por entrega voluntária ou por resgates do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal do município, dentre outros órgãos.

É importante ressaltar que a ASAS não acolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura é destinada exclusivamente a animais silvestres, com foco em espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate. A população pode colaborar com o trabalho da ASAS entrando em contato com os canais oficiais sempre que encontrar animais silvestres em situação de risco.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177