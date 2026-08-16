Natural do Jardim Catarina, em São Gonçalo, é finalista do Sebrae Jovens Mais Empreendedores 2026

Uma ideia revolucionária e solidária deu ao gonçalense Laecio de Oliveira Rodrigues, de 24 anos, uma posição no ranking do Reconhecimento Sebrae Jovens Mais Empreendedores 2026. O prêmio foi conquistado graças à plataforma Movê, que oferece de forma gratuita materiais entre profissionais e pessoas que estão em busca de emprego.

O reconhecimento aos 20 jovens mais empreendedores do Brasil, faz parte do Escalada Sebrae, projeto que prestigia trabalhos e trajetórias promovidas por jovens de diferentes localidades do país. Este ano, Laecio, natural do Jardim Catarina se classificou na 13ª posição do ranking.

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“O Escalada, é um programa que você primeiro faz um ciclo básico, uma formação com cursos e quando você termina essa formação, você fica elegível ao selo Escalada. Depois quando você tem esse selo, você participa sim de uma espécie de competição onde você envia um vídeo para o Sebrae e eles vão eleger os 20 jovens mais empreendedores, que causaram ou estão causando algum impacto”, disse Laecio, product Manager na Shopee.

Laecio de Oliveira Rodrigues é fundador da plataforma Movê | Foto: Reprodução /Arquivo Pessoal

"Para mim e para minha carreira, essa conquista significa um voto de confiança. Que é algo que, assim como eu estou construindo a Movê, um símbolo que mostra que eu estou no caminho certo e que essa é a direção que a gente tem que seguir. Acho que para minha família é um orgulho de ver o filho progredindo na vida. E para São Gonçalo, acho que o maior maior significado é que onde nós nascemos não nos define. Então, nós não somos limitados a uma barreira geográfica. [...] A gente pode vir de onde quer que seja e basicamente não há limite para onde nós podemos chegar. E muito disso através da educação", disse.



Plataforma Movê

A plataforma Movê, criada por Laecio, ajuda pessoas em busca de emprego a receberem materiais de forma gratuita.

“A mover é basicamente uma plataforma de mentoria gratuita, cujo objetivo é conectar quem precisa de mentoria, independentemente de idade, a mentores do mercado. Eu fundei o projeto em janeiro sozinho e hoje a gente tem uma equipe de 500 membros na comunidade, mais de 180 sessões de mentoria, mais de 40 mentores de empresas como Itaú, PicPay, iFood, BAT, Riachuelo. Então, há várias empresas grandes e pessoas com 15, 20 anos de experiência dando mentoria de graça”, explicou.

O projeto nasceu com o intuito de democratizar o acesso a orientação profissional de qualidade gratuita.

"No início, éramos muito focados em jovens, então a nossa missão é que a gente consiga mover a carreira do jovem. Então, a gente tinha um foco ali de jovens de 18 a 30 anos, porém, há pouco tempo, eu também liberei a plataforma para pessoas de qualquer idade”, contou.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca