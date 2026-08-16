Dois carros se envolvem em acidente no Fonseca, Niterói

A cena dos carros destruídos foi registrada por pessoas que passavam no local - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A cena dos carros destruídos foi registrada por pessoas que passavam no local - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Dois carros de passeio se envolveram em um acidente na Avenida Professor João Brasil, no bairro Fonseca, em Niterói, na noite desse sábado (15). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência que causou congestionamento no trânsito.

A cena do acidente foi registrada por pessoas que passavam no local. Nas redes sociais, circulam vídeos em que motoristas revelam que um dos carros perdeu o controle antes de colidir com o segundo veículo, que teve a traseira destruída.

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O trânsito na rua precisou ser bloqueado para que as equipes do Corpo de Bombeiros trabalhassem no resgate. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou o números exatos de vítimas encaminhadas a unidade hospitalar da região.