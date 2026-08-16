Caravana de Arte e Lazer garante manhã de diversão no Engenho do Roçado, em São Gonçalo

A Caravana proporciona diversos momentos de lazer para as crianças e suas famílias - Foto: Divulgação

A Caravana proporciona diversos momentos de lazer para as crianças e suas famílias - Foto: Divulgação

Diversas famílias do Engenho do Roçado participaram, neste sábado (15), de uma manhã com muita diversão gratuita proporcionada pela Caravana de Arte e Lazer. O projeto acontece aos finais de semana pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo desde 2022.

A Caravana proporciona diversos momentos de lazer para as crianças e suas famílias. Na ação, os pequenos podem aproveitar brinquedos infláveis, oficinas, jogos de tabuleiros, personagens vivos e lanches, incluindo pipoca e cachorro-quente.

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A Caravana já percorreu dezenas de bairros do município, garantindo sempre interação social e muitas brincadeiras para milhares de gonçalenses.

A diversão não para! Neste domingo (16), a Caravana estará na Rua Emílio Monte Verde, esquina com Rua Machado de Castro, em Nova Cidade. A ação acontecerá das 9h às 13h e promete levar brincadeiras e atividades que divertem crianças das mais variadas idades.

Serviço:

Domingo (16) – Rua Emílio Monte Verde, esquina com Rua Machado de Castro – Nova Cidade, das 9h às 13h.