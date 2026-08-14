Tolerância Zero realiza mais de 400 abordagens a motocicletas nesta semana em São Gonçalo

As ações contam com o apoio dos membros da segurança pública do município - Foto: Divulgação

As ações contam com o apoio dos membros da segurança pública do município - Foto: Divulgação

A Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, atuou em dois bairros da cidade nesta semana: na terça-feira (11), os agentes estiveram no Raul Veiga; já na quinta-feira (13), eles realizaram a fiscalização no bairro Antonina. Foram abordadas 432 motociclistas.

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A ação tem como foco combater motocicletas com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. Nas abordagens, as motos podem ser removidas ao Pátio Municipal em três situações: quando o teste com o decibelímetro – equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei – indica irregularidade; se a moto estiver sem placa ou se o motorista tenta se evadir.

Na terça-feira (11), foram realizadas 316 abordagens, com a emissão de 21 autos de infração e sete remoções ao Pátio Municipal: quatro reprovadas no teste com o decibelímetro, duas que estavam sem placa e uma após seu motorista tentar se evadir.

Na quinta-feira (13), foram realizadas 116 abordagens, com a emissão de 12 autos de infração e duas remoções ao Pátio Municipal após os motoristas tentarem se evadir. A operação foi interrompida pelas chuvas.

As ações contam com o apoio dos membros da segurança pública do município, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes da Operação Segurança Presente.

“Estamos pelas ruas semanalmente, atendendo a um pedido da população. Nossos agentes estão preparados para as abordagens e realizando, há mais de um ano, esse trabalho responsável e tão importante para tornar uma São Gonçalo mais organizada e menos poluída. Seguiremos combatendo as irregularidades com dedicação e persistência”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.