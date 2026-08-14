Recebeu alerta da Defesa Civil? Saiba as recomendações em casos de vendavais e tornados

Com o aumento das ocorrências de vendavais e ciclones no Brasil, como o Ciclone Bomba que atingiu a Região Sul do país, saber o que fazer no momento da passagem do ciclone é importante para conseguir proteger a si, seus familiares e bens materiais.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil disponibiliza uma espécie de manual para informar a população passo a passo sobre como se proteger de desastres naturais mais comuns, incluindo tornados e vendavais.

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Confira as recomendações

É recomendado que antes mesmo do alerta sobre tornados e vendavais, as casas estejam em boas condições, especialmente o madeiramento de apoio do telhado. Além de árvores podadas, distantes da rede elétrica e saudáveis, ou seja, sem oferecer risco de queda iminente. Em relação às árvores não sadias nas ruas, a prefeitura deve ser acionada. Também é aconselhado não deixar objetos e entulhos no quintal.

Após o alerta do fenômeno, a população precisa colocar no chão objetos que possam cair de locais altos, como estantes e prateleiras. Os documentos e objetos de valor devem ser guardados em sacos plásticos bem vedados e deixados em locais de fácil acesso em caso de fuga.

No momento em que os ventos estiverem ocorrendo, não fique debaixo de árvores e estruturas metálicas, pois há riscos de quedas; feche janelas e portas para não ter fluxo de vento dentro do imóvel; desligue aparelhos elétricos e feche os gás e a água. Caso a pessoa não esteja em casa, procure uma vala ou depressão do terreno e deite-se; ajude pessoas idosas, com dificuldade de locomoção e crianças. Não deixe o carro perto de árvores, placas de segurança e torres de transmissão e por fim, proteja a cabeça de objetos que podem te atingir,

Após o fenômeno, se sentir cheiro de gás de cozinha em casa, deixe o imóvel imediatamente, não toque em cabos ou redes elétricas caídas e entre em contato imediatamente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Mantenha distância de edificações danificadas e retorne para casa somente quando as autoridades informarem que é seguro.

Em caso de emergência acione a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Plano de contingência

A Defesa Civil de Niterói disponibiliza, ainda, em seu site oficial, o Plano de Contingência 2025-2026 com informações completas sobre ações de prevenção, preparação, ameaças geológicas e meterológicas, entre outras. Para acessar o documento, clique aqui.