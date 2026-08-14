São Gonçalo oferece vagas de emprego em mais uma edição do Oportunidades

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizou uma nova edição do Programa Oportunidades nesta sexta-feira (14), no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping. Foram oferecidas vagas para pessoas com e sem experiência em diversos cargos, como ajudante de carga e descarga de mercadorias, repositor de mercadorias, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, cozinheiro geral e encarregado de açougue.

Durante o Oportunidades, os gonçalenses são indicados para entrevistas em vagas de emprego que encaixam com seus perfis; quem não consegue o encaminhamento no dia tem o currículo incluído no sistema e pode ser chamado para futuras oportunidades. Além das vagas, o evento disponibiliza atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

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Muitas vagas oferecidas aceitavam ser o primeiro emprego. Foi a partir daí que Emilly Ferreira, de 21 anos, conseguiu uma chance para fazer uma entrevista ao cargo de repositor de mercadorias. Moradora de Ipiíba, ela soube do evento pelas redes sociais da Prefeitura e resolveu participar.

"Eu sempre acompanho as redes sociais e já havia visto esse evento outras vezes. Eu sempre quis participar, mas nunca conseguia, hoje eu vim. Busco uma chance para ter meu primeiro emprego, após me formar no Ensino Médio. Eu acho programas como esse muito bons, as vezes, é tudo limitado, ainda mais quando se fala do primeiro emprego, é difícil ter experiência se ninguém dá uma chance. Hoje, eu tive essa chance e recomendo a outras pessoas", contou.