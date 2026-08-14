Homem procurado pela Justiça de Minas Gerais é preso durante abordagem em Rio das Ostras

Um homem de 33 anos, identificado como Leandro Cássio Monteiro Rocha, foi preso nessa quinta-feira (13) durante uma abordagem policial na RJ-106, na altura do km 164, no Parque de Tubos, em Rio das Ostras. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais.

A abordagem foi realizada por policiais do Posto 1.9, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), durante uma fiscalização na rodovia. A equipe determinou a parada de um Volkswagen Voyage, de cor preta, e realizou a abordagem do condutor. Durante a fiscalização, o homem informou aos agentes que já havia cumprido pena anteriormente e respondido por um crime de roubo. Diante da informação, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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Na pesquisa, foi identificado um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.

De acordo com o documento judicial, o mandado é definitivo e decorre de uma condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo. A ordem de prisão determina o cumprimento da pena em regime aberto, com saldo de 1 ano, 5 meses e 10 dias de pena.

Após a confirmação do mandado, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (Rio das Ostras). A ocorrência foi registrada e o preso permaneceu à disposição da Justiça.