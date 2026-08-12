Alunos, professores e profissionais da educação receberão vale-livro na Araruama Literária

Os vouchers poderão ser utilizados exclusivamente durante os dias da FLA Araru e permitirão que cada profissional escolha livremente os livros que deseja adquirir - Foto: Divulgação/Prefeitura de Araruama

Os vouchers poderão ser utilizados exclusivamente durante os dias da FLA Araru e permitirão que cada profissional escolha livremente os livros que deseja adquirir - Foto: Divulgação/Prefeitura de Araruama

A 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru) vai transformar a Praça Antônio Raposo em um grande espaço de incentivo à leitura entre os dias 14 e 17 de agosto. Além da programação cultural, a Prefeitura de Araruama preparou uma iniciativa voltada diretamente à comunidade escolar: profissionais da rede municipal de Educação e alunos receberão vouchers para a aquisição de livros durante o evento.

Ao todo, professores, diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e supervisores educacionais em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Educação receberão vouchers no valor de R$ 200. A medida representa um investimento de quase R$ 600 mil e amplia a política de valorização dos profissionais que atuam diretamente na formação dos estudantes.

A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, destaca que a iniciativa foi pensada para contemplar não apenas os professores, mas os diferentes profissionais que integram a equipe pedagógica da rede.

“O vale-livro é uma iniciativa democrática e pensada para valorizar toda a nossa equipe da Educação. Não estamos falando apenas dos professores. Diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e supervisores educacionais também fazem parte desse processo de construção da aprendizagem. Queremos que todos tenham a oportunidade de escolher seus próprios livros, de acordo com seus interesses e necessidades, fortalecendo a formação de cada profissional e, consequentemente, o trabalho desenvolvido nas escolas.”

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Liberdade para escolher os livros

Os vouchers poderão ser utilizados exclusivamente durante os dias da FLA Araru e permitirão que cada profissional escolha livremente os livros que deseja adquirir. Após o encerramento da feira, o benefício perderá a validade e não poderá ser utilizado posteriormente.

A proposta é ampliar o acesso dos profissionais a novas obras, estimular a formação continuada e incentivar que os conhecimentos e conteúdos encontrados na literatura também possam chegar às salas de aula.

Ao permitir que cada educador escolha os títulos de seu interesse, a Prefeitura também reforça a autonomia dos profissionais e o incentivo à atualização permanente, reconhecendo a leitura como uma ferramenta importante para o desenvolvimento das práticas pedagógicas.

Alunos também recebem vale-livro

A iniciativa chega também aos estudantes. Os 23.902 alunos da rede municipal de ensino receberão vouchers no valor de R$ 100 para a compra de livros durante a FLA Araru.

Com a ação, a Prefeitura amplia o acesso à literatura para estudantes e profissionais da Educação, criando a oportunidade de que a comunidade escolar escolha obras de seu interesse diretamente nos espaços da feira.Assim como no caso dos profissionais, o voucher destinado aos alunos é intransferível e só poderá ser utilizado durante a realização da FLA Araru, entre os dias 14 e 17 de agosto. Após o término da feira, o benefício não terá mais validade.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura de Araruama para fortalecer o hábito da leitura, democratizar o acesso aos livros e aproximar cada vez mais a literatura da comunidade escolar.