Centro de Tradições Nordestinas de Neves, em São Gonçalo, terá 'Arraiá' neste sábado (15)

Com classificação livre e entrada gratuita, o evento promete transformar o espaço em um grande encontro de celebração da cultura popular brasileira - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Com classificação livre e entrada gratuita, o evento promete transformar o espaço em um grande encontro de celebração da cultura popular brasileira - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma programação especial no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, com atrações gratuitas para toda a população. A agenda reúne dança, música, gastronomia, artesanato e manifestações da cultura popular, com destaque para o 'Arraiá das Tradições', neste sábado (15), e para o Samba da Feira de Neves, que acontece todos os domingos do mês de agosto.

Neste sábado, a partir das 17h30, o público poderá participar do 'Arraiá das Tradições – MuDANÇAS em São Gonçalo: Cultura, Dança e Economia Solidária em Celebração Popular'. Com classificação livre e entrada gratuita, o evento promete transformar o espaço em um grande encontro de celebração da cultura popular brasileira.

A programação contará com apresentações preparadas especialmente para o evento pelos cerca de 180 alunos do Espaço MuDANÇAS e de núcleos parceiros, além da participação de academias e grupos convidados. As apresentações terão como inspiração as tradições juninas e nordestinas, promovendo um intercâmbio entre diferentes linguagens da dança.

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Entre os destaques está a participação especial da Quadrilha Balão Dourado, tradicional grupo de São Gonçalo reconhecido por seus figurinos e apresentações. O público também poderá acompanhar uma banda ao vivo, que será responsável por conduzir os momentos de integração e celebração durante o evento.

O 'Arraiá' terá ainda a Vila Junina da Economia Solidária, realizada em parceria com o Fórum Ecosol SG, reunindo expositores locais de gastronomia típica, artesanato e produtos criativos. A iniciativa busca fortalecer a economia solidária e incentivar a geração de renda para empreendedores do município.

A programação também possui um caráter formativo e social, com a realização da oficina gratuita “Vivência Junina: Dança e Cultura Popular”, destinada a participantes de instituição pública ou social de São Gonçalo, ampliando o acesso à cultura popular e à formação artística.

O projeto é realizado pelo Projeto Quem Dança Faz Arte – Grupo MuDANÇAS – Espaço MuDANÇAS, Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de atuação em São Gonçalo.

Samba aos domingos

Quem gosta de samba também terá programação garantida durante todo o mês. Aos domingos de agosto, sempre a partir das 13h, o Centro de Tradições Nordestinas recebe o Samba da Feira de Neves, com entrada gratuita e classificação livre.

A programação reúne diferentes atrações do samba e do pagode em um ambiente pensado para toda a família. Além da música, o público poderá aproveitar a praça gastronômica do evento, com opções para almoço e petiscos, criando um espaço de convivência e lazer aos domingos.