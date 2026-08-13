Fluminense demite técnico Luis Zubeldía

O time de Laranjeiras estava apresentando um desempenho negativo nos últimos jogos e estava sendo cobrado por torcedores - Foto: Reprodução

O time de Laranjeiras estava apresentando um desempenho negativo nos últimos jogos e estava sendo cobrado por torcedores - Foto: Reprodução

O técnico argentino Luis Zubeldía foi demitido do cargo de treinador do Fluminense na manhã desta quinta-feira (13). A notícia foi divulgada pela diretoria do Tricolor através do seu perfil nas redes sociais. Com a mudança, foi anunciado que no próximo jogo, a partida contra Palmeiras, que acontece neste sábado (15), no Maracanã, o comando do elenco ficará nas mãos do auxiliar permanente Marcão.

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De acordo com a nota publicada, além do argentino, os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas também foram desligados da equipe técnica do clube carioca. Na mensagem, eles agradecem o trabalho prestados à equipe. "O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", afirma o texto.

O Time de Laranjeiras estava apresentando um desempenho negativo nos últimos jogos e estava sendo cobrado por torcedores. A equipe está há oito confrontos oficiais sem vencer, a última vitória do clube foi no último dia 27 de maio, na partida contra o Deportivo La Guaira, que aconteceu antes da pausa realizada para a Copa do Mundo.

O Tricolor terminou o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, que aconteceu na última terça-feira (11), no Maracanã, no empate. E a equipe deixou o campo sob o som de vaias e revolta dos tricolores presentes no local , ao apresentar uma atuação considerada 'ruim', até mesmo pelo avaliada pelo próprio Zubeldía.

O confronto de volta nesta fase da competição acontecerá na próxima terça-feira (18). A vitória no jogo vale a classificação no torneio continental e vaga nas quartas de final no torneio.