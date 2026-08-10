Piloto morto em queda de helicóptero no Rio será sepultado nesta segunda-feira em São Gonçalo

Alexandre tinha mais de duas décadas de experiência. Causas do acidentes ainda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Alexandre tinha mais de duas décadas de experiência. Causas do acidentes ainda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, será sepultado nesta segunda-feira (10), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, no bairro Camarão, em São Gonçalo. Ele morreu no sábado (8), após o helicóptero em que estava cair na região da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio.

O acidente deixou quatro mortos. Além de Alessandro, três turistas colombianas da mesma família também perderam a vida: Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17. O velório do piloto será realizado antes do sepultamento, previsto para o início da tarde.

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Com mais de 20 anos de experiência profissional, Alessandro era o responsável por conduzir a aeronave. As causas da queda ainda não foram esclarecidas.

A investigação é conduzida pela 19ª DP (Tijuca), que realizou a perícia no local. Os policiais aguardam informações técnicas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB).

As três turistas colombianas estavam no Brasil, com outros três familiares, para participar da comemoração de um aniversário de 15 anos.

Como a aeronave comportava três passageiros por viagem, o grupo foi dividido em dois voos. As vítimas estavam no primeiro passeio.

Nesta segunda-feira, equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) continuam os trabalhos de investigação sobre o acidente. A chamada Ação Inicial inclui a coleta de informações, análise dos danos na aeronave e levantamento de elementos que possam ajudar a esclarecer o que provocou a queda.