Luz começa a retornar em Niterói, mas trânsito segue congestionado na BR-101 e Avenida do Contorno

Falta de luz causa congestionamento na BR-101 e na Avenida do Contorno - Foto: Layla Mussi

Falta de luz causa congestionamento na BR-101 e na Avenida do Contorno - Foto: Layla Mussi

A manhã desta segunda-feira (10) virou um caos para motoristas que tentam chegar em Niterói, por causa do congestionamento nas principais vias em razão da falta de luz, que resultou em semáforos apagados e confusão no trânsito. Tal situação refletiu em trânsito intenso na BR-101 e na Avenida do Contorno.

Por volta das 11h, o fornecimento de energia elétrica começou a ser restabelecido em alguns pontos da cidade, mas motoristas que trafegavam pela BR-101, encontraram congestionamento intenso da altura do bairro do Gradim, em São Gonçalo, até Niterói, passando por toda a extensão da Avenida do Contorno.

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A concessionária que administra as vias Arteris Fluminense, ainda não respondeu os nossos contatos sobre o tempo de travessia.

Avenida do Contorno é atingida por trânsito intenso em toda a sua extensão | Foto: Layla Mussi

Em contrapartida, os motoristas que saem do Rio de Janeiro sentido Niterói, não encontram dificuldades, com tempo de travessia de 13 minutos, de acordo com a concessionária Ecovias Ponte, no X.

Para evitar acidentes, os motoristas precisam adotar cautela e calma no trânsito.