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Detran-RJ suspende teleatendimento por previsão de vendaval

A medida visa preservar a segurança dos funcionários e usuários diante da previsão climática

relogio min de leitura | Redação
A decisão foi tomada em decorrência aos alertas emitidos pela Defesa Civil
A decisão foi tomada em decorrência aos alertas emitidos pela Defesa Civil -

O Detran RJ informou que, devido à decretação de ponto facultativo no Estado do Rio em função do alerta meteorológico, o atendimento presencial em todos os postos e o serviço de teleatendimento foram interrompidos após às 13h, desta tarde de sexta-feira (07). Segundo o órgão, a medida visa preservar a segurança dos funcionários e usuários diante da previsão climática.

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Os cidadãos com atendimento agendado no período da tarde poderão retornar às unidades em até cinco dias úteis, sem necessidade de novo agendamento.

Tags:

alertas de ventania Defesa Civil Detra-RJ Rio de Janeiro

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