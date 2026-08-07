São Gonçalo conclui a 18ª turma do Lidera Mulher

Com aulas dos instrutores do Sebrae, as participantes tiveram acesso a conteúdos voltados ao fortalecimento de seus negócios - Foto: Reprodução

Com aulas dos instrutores do Sebrae, as participantes tiveram acesso a conteúdos voltados ao fortalecimento de seus negócios - Foto: Reprodução

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou, nesta quinta-feira (6), a entrega dos certificados para mais de 70 alunas do programa Lidera Mulher. A formatura da 18ª turma foi realizada no Partage Shopping, no Centro.

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O Lidera Mulher é realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, e tem se consolidado como uma importante política pública de valorização das mulheres. O programa oferece formação em empreendedorismo, acolhimento, estimula o protagonismo feminino e a geração de renda no município.

Com aulas dos instrutores do Sebrae, as participantes tiveram acesso a conteúdos voltados ao fortalecimento de seus negócios, ao desenvolvimento de competências empreendedoras e ao incentivo à independência financeira, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, cada turma representa uma nova oportunidade de transformação social.

"Concluir mais uma turma do Lidera Mulher significa reafirmar nosso compromisso com a autonomia das mulheres de São Gonçalo. Acreditamos que o conhecimento abre portas, fortalece a autoestima e amplia as oportunidades de geração de renda e independência financeira. Cada mulher que passa por esta capacitação leva consigo novas possibilidades para transformar sua própria história e impactar positivamente sua família e sua comunidade”, afirmou.

A primeira-dama de São Gonçalo, Marinete Ruas, esteve presente na formatura e destacou a emoção em ver tantas mulheres capacitadas.

“Eu fico sempre feliz em vir para cá. Faço questão de apoiar, junto ao prefeito Capitão Nelson, todos os projetos voltados às mulheres, e fico emocionada em ver como vocês se dedicam. Espero que vocês sigam firmes na caminhada do empreendedorismo e nunca deixem de acreditar,” disse.

A formanda Daniela de Carvalho, de 29 anos, é moradora do Jardim Catarina e conta sobre sua experiência no curso.

“Eu fazia bolos para o meu marido e ele me incentivou a vendê-los. Depois de um tempo, soube do Lidera, resolvi participar e adorei! Esse curso me ajudou a aprender muitas questões, mas também devolveu a minha autoestima. Foi muito bom trocar experiências com todas as alunas”, contou.