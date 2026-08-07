São Gonçalo entra em estágio de observação por risco de ventos e aulas são suspensas

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o município entrou em Estágio Operacional 2 (Observação) na tarde desta sexta-feira (7), devido à previsão de rajadas de ventos moderadas a muito fortes nas próximas horas. De acordo com a Defesa Civil, os ventos podem chegar a 90 km/h, e há risco de impacto ou agravamento em razão das condições meteorológicas. Como medida preventiva, as aulas da rede municipal foram suspensas a partir das 12h e a 5ª Oficina Local de Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor também foi cancelada.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, a equipe de meteorologia segue acompanhando as condições do tempo e poderá emitir novos avisos meteorológicos caso haja necessidade.

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A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas na rede municipal foram suspensas nesta sexta-feira (7), a partir das 12h. A medida foi adotada com base nas informações da Defesa Civil, que segue de prontidão diante da previsão de ventos fortes para o município.

Por medida de segurança, a Prefeitura também cancelou a 5ª Oficina Local de Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor de São Gonçalo, que seria realizada das 18h às 21h, na Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva, localizada na Venda da Cruz. A administração municipal informou que uma nova data para a realização da oficina será divulgada em breve.

O Estágio Operacional 2 (Observação) indica que há risco de impacto ou agravamento de uma situação devido às condições meteorológicas previstas. Nesse nível, a Defesa Civil intensifica o monitoramento das condições do tempo e acompanha a evolução do cenário para a adoção de novas medidas, caso necessário.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 98737-0807. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193.