Após alertas, prefeito do Rio recomenda fechamento antecipado de atividades não essenciais

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) publicou dicas de segurança para quem está na rua e para quem já está em casa - Foto: Reprodução

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) publicou dicas de segurança para quem está na rua e para quem já está em casa - Foto: Reprodução

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, emitiu um novo informe em seu perfil do X para os trabalhadores cariocas. Na nota publicada, ele afirmou que a Prefeitura da capital fluminense e o Governo do Estado recomendam a antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais, para que o retorno para casa seja mais cedo e diminua o fluxo de pessoas nas ruas da cidade.

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O informe foi publicado presando pela a segurança dos cidadão, a decisão entre o Governador Ricardo Couto e o prefeitura foi tomada após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim desta manhã corroborando a previsão metereológica de ventos fortes que podem chegar a 90km/h.

Logo após a publicação da nota da prefeitura, mais um alerta da Defesa Civil foi enviado para os cidadãos do Rio, dessa vez foi um aviso de Alerta Extremo, o que preocupa ainda mais os cariocas.

Eduardo Cavalieri pediu para que os moradores e trabalhadores do Rio acompanhe as informações pelos canais oficiais e sigam as recomendações da @Prefeitura_Rio @OperacoesRio e dos órgãos do @GovRJ. Em caso de emergência, ligue 199 ou acione a Defesa Civil pelos canais do 1746.

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) publicou dicas de segurança para quem está na rua e para quem já está em casa:

NA RUA:

Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

EM CASA: