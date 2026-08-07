Após alertas, prefeito do Rio recomenda fechamento antecipado de atividades não essenciais
O novo comunicado foi emitido nesta tarde (07) através do perfil oficial do Eduardo Cavalieri no X
O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, emitiu um novo informe em seu perfil do X para os trabalhadores cariocas. Na nota publicada, ele afirmou que a Prefeitura da capital fluminense e o Governo do Estado recomendam a antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais, para que o retorno para casa seja mais cedo e diminua o fluxo de pessoas nas ruas da cidade.
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O informe foi publicado presando pela a segurança dos cidadão, a decisão entre o Governador Ricardo Couto e o prefeitura foi tomada após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim desta manhã corroborando a previsão metereológica de ventos fortes que podem chegar a 90km/h.
Logo após a publicação da nota da prefeitura, mais um alerta da Defesa Civil foi enviado para os cidadãos do Rio, dessa vez foi um aviso de Alerta Extremo, o que preocupa ainda mais os cariocas.
Eduardo Cavalieri pediu para que os moradores e trabalhadores do Rio acompanhe as informações pelos canais oficiais e sigam as recomendações da @Prefeitura_Rio @OperacoesRio e dos órgãos do @GovRJ. Em caso de emergência, ligue 199 ou acione a Defesa Civil pelos canais do 1746.
O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) publicou dicas de segurança para quem está na rua e para quem já está em casa:
NA RUA:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
EM CASA:
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.