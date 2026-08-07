Maricá realiza roda de conversa sobre violência obstétrica na próxima quarta-feira (12)

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (21) 99107-9691 - Foto: Divulgação

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (21) 99107-9691 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá realiza na próxima quarta-feira (12), às 14h, uma Roda de Conversa sobre Violência Obstétrica. Promovido pela Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, o encontro acontece na sede da secretaria e contará com a participação da enfermeira Bruna Costa, especialista da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Leia também:

Maricá divulga cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão para a próxima semana

Ventos fortes exigem atenção redobrada com os olhos dos pets, alerta CRMV-RJ



A atividade busca promover conscientização, troca de experiências e orientação sobre os direitos das mulheres durante a gestação, o parto e o pós-parto. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (21) 99107-9691. Também será oferecido um coffee break aos participantes.

“O objetivo é criar um espaço de escuta e informação, permitindo que mulheres reconheçam seus direitos e que profissionais reflitam sobre práticas que precisam ser transformadas. Combater a violência obstétrica também é fortalecer uma política pública de cuidado, humanização e respeito às mulheres em um dos momentos mais importantes de suas vidas”, declarou a secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Bastos.

Serviço

Roda de Conversa sobre Violência Obstétrica

Data: 12 de agosto de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva, 111 - Eldorado (sede da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres)

Inscrições: Via WhatsApp no número (21) 99107-9691