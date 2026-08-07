Ventos fortes exigem atenção redobrada com os olhos dos pets, alerta CRMV-RJ

O Rio de Janeiro voltou a ficar sob alerta para ventos fortes nesta sexta-feira (7), poucos dias depois de enfrentar uma ventania que provocou rajadas superiores a 120 km/h no último dia 29. Agora, o sistema Alerta Rio prevê novas rajadas, que podem chegar a 90 km/h, além de pancadas de chuva moderada a forte na cidade.

A combinação de vento intenso, poeira e outros resíduos pode representar um risco para a saúde dos olhos dos animais de companhia. Segundo Elaine Santos, médica-veterinária especializada em Oftalmologia Veterinária e integrante da Comissão de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), a exposição pode favorecer irritações e lesões oculares.

“Qualquer vento já traz sujidades em enorme quantidade. Imaginem um vento como o que aconteceu?”, afirma Elaine. Segundo ela, os animais ficam mais próximos do chão do que as pessoas e, por isso, podem ter contato mais intenso com poeira, terra e partículas carregadas pelas rajadas.

Além da presença de corpos estranhos, o vento também pode contribuir para o ressecamento da superfície ocular. Com os olhos menos hidratados, partículas e outros resíduos podem provocar ainda mais desconforto e irritação.

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Durante períodos de ventania, a recomendação é evitar a exposição desnecessária dos animais. Quando o passeio não puder ser adiado, uma alternativa é utilizar proteção ocular desenvolvida para pets. Óculos e viseiras próprios para animais já estão disponíveis no mercado.

Os lubrificantes oculares também podem ajudar na hidratação da superfície dos olhos. Segundo Elaine, eles são um aliado para melhorar a hidratação da região que pode ser agredida pela exposição ao vento.

A atenção deve ser redobrada quando o animal apresenta sinais de desconforto, como piscar excessivamente, lacrimejar muito, demonstrar incômodo diante da claridade ou permanecer com o olho fechado.

“Nesses casos, é imprescindível passar por uma avaliação com um Médico-Veterinário, de preferência um profissional com atuação em Oftalmologia Veterinária”, orienta Elaine.

Novo alerta

O aviso meteorológico nº 28/2026, divulgado pelo Alerta Rio, tem validade entre 0h desta sexta-feira (7) e 12h de sábado (8). A previsão é de chuva entre 10 e 25 milímetros por hora em pelo menos um ponto da cidade, além de ventos fortes a muito fortes.

As rajadas podem chegar a 90 km/h. Diante das condições meteorológicas, a orientação é manter os animais protegidos e evitar a exposição desnecessária a áreas abertas, especialmente em momentos de maior intensidade do vento.