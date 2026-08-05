São Gonçalo terá sábado com programação variada no Parque RJ Nosso Sonho

Parque RJ Nosso Sonho vai contar com uma programação variada para os gonçalenses no próximo sábado (08) - Foto: Divulgação

Parque RJ Nosso Sonho vai contar com uma programação variada para os gonçalenses no próximo sábado (08) - Foto: Divulgação

No próximo sábado (8), o maior espaço de lazer da cidade, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai contar com uma programação variada para os gonçalenses, incluindo aulões esportivos e feira de empreendedorismo.

Para incentivar a prática de atividade física, a partir das 7h, haverá um treino funcional com o grupo All in Black. A aula será gratuita e destinada a pessoas de todas as idades.

A partir das 14h, o espaço recebe a Feira do Parque, que reúne empreendedores da cidade e promove atrações musicais e infantis para os gonçalenses. Na feira, o público pode conferir produtos variados como peças de vestuário, itens de gastronomia e artigos para presentear. Esta edição do evento é realizada pela Expo Feirando.

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“A feira ocorreu pela primeira vez no mês passado e contou com uma grande movimentação. A população gonçalense aprovou o evento e estamos a recebendo no Parque novamente, para que mais pessoas possam aproveitar”, afirmou o presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, Carlos Afonso Pereira, responsável pela administração do Parque.

Ainda no sábado, às 16h30, será realizado um aulão de jiu-jítsu. Durante a atividade, os professores Uiran Pit e Diego Cabral vão apresentar a modalidade para aqueles que têm interesse em conhecer a arte marcial.

O Parque RJ Nosso Sonho funciona de terça a domingo, das 6h às 22h, com entrada gratuita. Os gonçalenses podem aproveitar todo o espaço, que conta com cascata de água, pista de corrida, ciclovia, skatepark, quadras esportivas, parquinho, parcão e foodtrucks.