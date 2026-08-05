Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1186 | Euro R$ 5,9094
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo terá sábado com programação variada no Parque RJ Nosso Sonho

Espaço vai receber feira de moda, gastronomia e atrações musicais, além de aulões esportivos gratuitos

relogio min de leitura | Redação 05 de agosto de 2026 - 22:35
Parque RJ Nosso Sonho vai contar com uma programação variada para os gonçalenses no próximo sábado (08)
Parque RJ Nosso Sonho vai contar com uma programação variada para os gonçalenses no próximo sábado (08) -

No próximo sábado (8), o maior espaço de lazer da cidade, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai contar com uma programação variada para os gonçalenses, incluindo aulões esportivos e feira de empreendedorismo.

Para incentivar a prática de atividade física, a partir das 7h, haverá um treino funcional com o grupo All in Black. A aula será gratuita e destinada a pessoas de todas as idades.

A partir das 14h, o espaço recebe a Feira do Parque, que reúne empreendedores da cidade e promove atrações musicais e infantis para os gonçalenses. Na feira, o público pode conferir produtos variados como peças de vestuário, itens de gastronomia e artigos para presentear. Esta edição do evento é realizada pela Expo Feirando.

Leia também:

PM encontra gráfica de dinheiro falso durante operação contra o tráfico no Complexo da Maré

Família de São Gonçalo sofre com ausência do pai há um mês: 'Não vai ter Dia dos Pais'

“A feira ocorreu pela primeira vez no mês passado e contou com uma grande movimentação. A população gonçalense aprovou o evento e estamos a recebendo no Parque novamente, para que mais pessoas possam aproveitar”, afirmou o presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, Carlos Afonso Pereira, responsável pela administração do Parque.

Ainda no sábado, às 16h30, será realizado um aulão de jiu-jítsu. Durante a atividade, os professores Uiran Pit e Diego Cabral vão apresentar a modalidade para aqueles que têm interesse em conhecer a arte marcial.

O Parque RJ Nosso Sonho funciona de terça a domingo, das 6h às 22h, com entrada gratuita. Os gonçalenses podem aproveitar todo o espaço, que conta com cascata de água, pista de corrida, ciclovia, skatepark, quadras esportivas, parquinho, parcão e foodtrucks.

Tags:

Parque RJ Nosso Sonho

Matérias Relacionadas