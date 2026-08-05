PM encontra gráfica de dinheiro falso durante operação contra o tráfico no Complexo da Maré

Uma gráfica clandestina utilizada para a fabricação de dinheiro falso foi descoberta pela Polícia Militar durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (5) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A estrutura funcionava na comunidade Nova Holanda e foi localizada por equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Além da gráfica, os policiais prenderam quatro suspeitos e apreenderam dois fuzis, um detector de drones e uma grande quantidade de entorpecentes. A operação segue em andamento.

A ação acontece nas comunidades Nova Holanda e Parque União e, segundo a Polícia Militar, tem como objetivo impedir o avanço territorial de traficantes ligados ao Comando Vermelho, facção criminosa que disputa áreas estratégicas do estado.

Cerca de 200 policiais militares participam da ação. O efetivo reúne agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM), Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).





Imagem feita pela Polícia Militar Divulgação

Autor: Divulgação

A operação conta com uma ampla estrutura logística, incluindo dois veículos blindados de transporte de pessoal, duas aeronaves, dois drones, duas ambulâncias, uma delas blindada, 18 viaturas, 12 motocicletas, uma retroescavadeira e dois caminhões.

De acordo com a corporação, a ação faz parte da estratégia de enfrentamento ao crime organizado e busca reduzir a influência da facção na região, marcada por constantes disputas entre grupos criminosos.

A Polícia Militar informou que o balanço da operação poderá ser atualizado ao longo do dia, conforme o avanço das equipes nas comunidades.