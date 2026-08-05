HEAT faz campanha emergencial de doação de sangue em shopping de São Gonçalo

O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, realiza nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7) uma campanha emergencial de doação de sangue devido ao baixo estoque da agência transfusional da unidade. A ação acontece das 10h às 18h, no Partage Shopping São Gonçalo, no Centro da cidade, com a meta de arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no estado do Rio de Janeiro, o HEAT utiliza diariamente bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos de alta complexidade. De acordo com a unidade, somente no ano passado foram consumidas mais de 10 mil bolsas em atendimentos relacionados, principalmente, a acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por arma de fogo e quedas. Em casos mais graves, um único paciente pode precisar de até 10 bolsas de sangue.

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A campanha é realizada pelo GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela agência transfusional do hospital. Além de abastecer o HEAT, o estoque também atende pacientes internados no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí.

Cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. O HEAT realiza, em média, cerca de 500 cirurgias ortopédicas por mês, além de procedimentos nas áreas de cirurgia geral, vascular, plástica, pediatria e bucomaxilofacial.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. No caso de menores de 18 anos, é obrigatória a autorização do responsável. Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e evitar refeições gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação, além de apresentar um documento oficial com foto.