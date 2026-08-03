São Gonçalo ganha uma biblioteca comunitária no dia 6 de agosto

Programação do espaço vai contar com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas - Foto: Divulgação

Programação do espaço vai contar com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas - Foto: Divulgação

No dia 6 de agosto, às 14h, São Gonçalo ganha um novo endereço para a leitura. O Instituto São Paio inaugura a Biblioteca Comunitária A Casa Amarela Oton São Paio. A nova unidade fica dentro do Espaço Cultural Panorama, no bairro do Colubandê, e a cerimônia é aberta ao público, com entrada gratuita.

A cidade tem quase um milhão de habitantes e hoje não conta com bibliotecas públicas em funcionamento. A Casa Amarela nasce para mudar isso e oferecer um lugar onde qualquer pessoa possa ler, estudar, participar de oficinas e encontrar apoio. É uma biblioteca viva, feita de livros, mas também de gente. Como diz o lema da casa, na Casa Amarela, ninguém caminha sozinho.

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O que acontece no dia

O dia 6 de agosto é dedicado à inauguração do espaço e à apresentação do acervo. O público vai conhecer a biblioteca por dentro, percorrer as estantes e ver de perto o acervo que fica à disposição da comunidade, com livros para todas as idades, do infantil ao RPG, e empréstimo gratuito por meio da carteirinha da comunidade.

Acervo da biblioteca | Foto: Divulgação

A partir da abertura, a Casa Amarela passa a receber a comunidade no dia a dia. É quando entra em cena a programação regular, com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas. Todas as ações da casa são gratuitas e pensadas para acolher famílias, crianças, jovens e idosos do território.

Antes da festa, a leitura vai para a rua

Três dias antes, no dia 3 de agosto, o Instituto São Paio, como forma de divulgação da biblioteca, leva a leitura para fora dos muros. Em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, acontece uma edição da ação Liberte um Livro, a mesma iniciativa que a Casa Amarela realiza com o nome de Livro de Rua. A ideia é simples e generosa. A equipe distribui livros gratuitamente para quem passa, convidando cada pessoa a levar uma obra para casa e a leitura para encontrar o leitor onde ele estiver.

Um nome que carrega uma história

A unidade leva o nome de Oton São Paio (1949 a 2026), educador, poeta, escritor e político gonçalense, uma das maiores referências da cultura e da educação da cidade. Ele fundou o Colégio Odete São Paio, idealizou e presidiu a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências e ocupou cargos como vereador, deputado estadual, Secretário de Educação e Secretário de Cultura de São Gonçalo. Dar o seu nome à biblioteca é semear, em cada leitor, aquilo que ele plantou a vida inteira, a certeza de que a educação e a poesia transformam uma cidade.

Quem faz a Casa Amarela existir

A Casa Amarela nasceu em Anchieta, do sonho do professor e escritor Pedro Gerolimich, conhecido como Pedro do Livro, hoje gerida pelo Instituto Ciclos do Brasil. Agora essa história ganha um novo capítulo. A unidade São Gonçalo chega pelas mãos do Instituto São Paio, organização do Terceiro Setor e Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura, que passa a coordenar a biblioteca dentro do Espaço Cultural Panorama. Dois times movidos pelo mesmo sonho, abrir portas pela leitura.

Todas as atividades serão gratuitas, pensadas para pessoas de todas as idades | Foto: Divulgação

SERVIÇO

Inauguração da Biblioteca Comunitária A Casa Amarela Oton São Paio

Data: Quinta-feira, 6 de agosto de 2026, às 14h

Local: Espaço Cultural Panorama, Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo, RJ

Entrada: Gratuita

Ação Liberte um Livro: 3 de agosto, em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, com distribuição gratuita de livros