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São Gonçalo ganha uma biblioteca comunitária no dia 6 de agosto

A Casa Amarela Oton São Paio abre as portas no Espaço Cultural Panorama, no Colubandê, com entrada gratuita e uma programação aberta a toda a cidade

relogio min de leitura | Redação 03 de agosto de 2026 - 11:22
Programação do espaço vai contar com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas
Programação do espaço vai contar com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas -

No dia 6 de agosto, às 14h, São Gonçalo ganha um novo endereço para a leitura. O Instituto São Paio inaugura a Biblioteca Comunitária A Casa Amarela Oton São Paio. A nova unidade fica dentro do Espaço Cultural Panorama, no bairro do Colubandê, e a cerimônia é aberta ao público, com entrada gratuita.

A cidade tem quase um milhão de habitantes e hoje não conta com bibliotecas públicas em funcionamento. A Casa Amarela nasce para mudar isso e oferecer um lugar onde qualquer pessoa possa ler, estudar, participar de oficinas e encontrar apoio. É uma biblioteca viva, feita de livros, mas também de gente. Como diz o lema da casa, na Casa Amarela, ninguém caminha sozinho.

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O que acontece no dia

O dia 6 de agosto é dedicado à inauguração do espaço e à apresentação do acervo. O público vai conhecer a biblioteca por dentro, percorrer as estantes e ver de perto o acervo que fica à disposição da comunidade, com livros para todas as idades, do infantil ao RPG, e empréstimo gratuito por meio da carteirinha da comunidade.

Acervo da biblioteca
Acervo da biblioteca |  Foto: Divulgação

A partir da abertura, a Casa Amarela passa a receber a comunidade no dia a dia. É quando entra em cena a programação regular, com contação de histórias, cineminha, clube de leitura e oficinas. Todas as ações da casa são gratuitas e pensadas para acolher famílias, crianças, jovens e idosos do território.

Antes da festa, a leitura vai para a rua

Três dias antes, no dia 3 de agosto, o Instituto São Paio, como forma de divulgação da biblioteca, leva a leitura para fora dos muros. Em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, acontece uma edição da ação Liberte um Livro, a mesma iniciativa que a Casa Amarela realiza com o nome de Livro de Rua. A ideia é simples e generosa. A equipe distribui livros gratuitamente para quem passa, convidando cada pessoa a levar uma obra para casa e a leitura para encontrar o leitor onde ele estiver.

Um nome que carrega uma história

A unidade leva o nome de Oton São Paio (1949 a 2026), educador, poeta, escritor e político gonçalense, uma das maiores referências da cultura e da educação da cidade. Ele fundou o Colégio Odete São Paio, idealizou e presidiu a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências e ocupou cargos como vereador, deputado estadual, Secretário de Educação e Secretário de Cultura de São Gonçalo. Dar o seu nome à biblioteca é semear, em cada leitor, aquilo que ele plantou a vida inteira, a certeza de que a educação e a poesia transformam uma cidade.

Quem faz a Casa Amarela existir

A Casa Amarela nasceu em Anchieta, do sonho do professor e escritor Pedro Gerolimich, conhecido como Pedro do Livro, hoje gerida pelo Instituto Ciclos do Brasil. Agora essa história ganha um novo capítulo. A unidade São Gonçalo chega pelas mãos do Instituto São Paio, organização do Terceiro Setor e Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura, que passa a coordenar a biblioteca dentro do Espaço Cultural Panorama. Dois times movidos pelo mesmo sonho, abrir portas pela leitura.

Todas as atividades serão gratuitas, pensadas para pessoas de todas as idades
Todas as atividades serão gratuitas, pensadas para pessoas de todas as idades |  Foto: Divulgação

SERVIÇO

Inauguração da Biblioteca Comunitária A Casa Amarela Oton São Paio

Data: Quinta-feira, 6 de agosto de 2026, às 14h

Local: Espaço Cultural Panorama, Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo, RJ

Entrada: Gratuita

Ação Liberte um Livro: 3 de agosto, em Alcântara, nas imediações do Shopping Pátio Alcântara, com distribuição gratuita de livros

Tags:

biblioteca comunitária Casa Amarela Instituto São Paio Oton São Paio

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