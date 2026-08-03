Pátio Alcântara celebra o Dia dos Pais com show gratuito de pagode

O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas - Foto: Divulgação

O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas - Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia dos Pais em clima de música e descontração, o Shopping Pátio Alcântara promove, no dia 7 de agosto, um show gratuito com o grupo Pagode do Saboia. A apresentação será realizada das 18h30 às 21h, na Praça de Alimentação.

O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas, proporcionando uma noite especial para pais, famílias e amigos celebrarem a data ao som de clássicos que marcaram gerações.

O evento é gratuito e aberto ao público.

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SERVIÇO: Show de Dia dos Pais, Pagode do Saboia

Data: 7 de agosto (sexta-feira)

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita