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Pátio Alcântara celebra o Dia dos Pais com show gratuito de pagode

Apresentação do grupo Pagode do Saboia acontece no dia 7 de agosto, na Praça de Alimentação

relogio min de leitura | Redação 03 de agosto de 2026 - 11:36
O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas
O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas -

Para comemorar o Dia dos Pais em clima de música e descontração, o Shopping Pátio Alcântara promove, no dia 7 de agosto, um show gratuito com o grupo Pagode do Saboia. A apresentação será realizada das 18h30 às 21h, na Praça de Alimentação.

O repertório promete reunir grandes sucessos dos pagodes das antigas, proporcionando uma noite especial para pais, famílias e amigos celebrarem a data ao som de clássicos que marcaram gerações.

O evento é gratuito e aberto ao público.

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SERVIÇO: Show de Dia dos Pais, Pagode do Saboia

Data: 7 de agosto (sexta-feira)

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita

Tags:

Dia dos Pais gratuito de pagode grupo Pagode do Saboia Shopping Pátio Alcântara

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