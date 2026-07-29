Teatro Municipal de São Gonçalo recebe espetáculo de comédia nesta sexta-feira (31)

Encerrando a programação cultural do mês de julho, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, nesta sexta-feira (31), às 20h, o espetáculo de comédia "Pensa que é Mole!?", estrelado pelo irreverente personagem Vovô da Tupi, criado pelo humorista Miguel Marques. A apresentação conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Com classificação indicativa de 14 anos, a peça promete uma noite de muitas gargalhadas ao apresentar um velhinho de mais de 85 anos que insiste em provar que continua sendo um grande conquistador. Entre histórias inusitadas, confusões financeiras, aventuras amorosas e comentários politicamente incorretos, o personagem revela, de forma bem-humorada, situações do cotidiano que arrancam risadas do público.

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Inspirado no clássico Velho Venâncio, de Tom Cavalcante, mas com uma identidade totalmente carioca, o Vovô da Tupi conquistou milhares de ouvintes na Super Rádio Tupi 96,5 FM, participando diariamente do "Show do Mário Belisário" e da "Patrulha da Cidade". Agora, o sucesso do rádio ganha os palcos em um espetáculo repleto de improviso, irreverência e interação com a plateia.

"Pensa que é Mole!?" faz rir das loucuras da idade, das dificuldades do dia a dia e das aventuras de um personagem que se recusa a envelhecer no espírito. Uma oportunidade para o público encerrar o mês de julho com muito humor e diversão.

Serviço

Data: 31 de julho (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Classificação: 14 anos

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/122136