Espanha lança moeda comemorativa após conquista da Copa do Mundo de 2026

A conquista da Copa do Mundo de 2026 ganhará uma lembrança especial na Espanha. O governo do país aprovou a produção de uma moeda comemorativa em celebração ao título mundial, com produção de até 50 mil exemplares.

As moedas serão fabricadas pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, responsável pela emissão do dinheiro oficial espanhol, e terão preço de aproximadamente 60 euros (cerca de R$ 350).

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A parte da frente da moeda exibirá a imagem do rei Felipe VI, acompanhada da inscrição "Felipe VI Rei da Espanha" e do ano de fabricação. Na parte de trás, estarão estampados o símbolo oficial da Copa do Mundo de 2026 e a frase "Campeões do Mundo", em referência ao segundo título mundial conquistado pela seleção.

A campanha espanhola começou com a liderança do Grupo H, após empate sem gols com Cabo Verde e vitórias sobre Arábia Saudita, por 4 a 0, e Uruguai, por 1 a 0.

Na sequência, a equipe eliminou a Áustria por 3 a 0 na segunda fase, passou por Portugal nas oitavas de final com triunfo por 1 a 0, derrotou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas e venceu a França por 2 a 0 na semifinal.

Na grande decisão, a Espanha levou a melhor sobre a Argentina ao vencer por 1 a 0, resultado que garantiu o segundo título mundial da história da seleção.