Pipocas gourmet ganham espaço em São Gonçalo com sabores além do tradicional

Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes - Foto: Layla Mussi

Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes - Foto: Layla Mussi

A tradicional pipoca ganhou novos ingredientes, coberturas e combinações que vão além das versões doce e salgada. Em São Gonçalo, o lanche acompanha uma tendência observada em diferentes cidades, com sabores como avelã, leite em pó, Nutella, camarão e carne seca, atraindo consumidores em busca de novidades e impulsionando o segmento das pipocas gourmet.

Um dos exemplos é a Pipocas Maná, que inaugurou uma unidade em São Gonçalo no dia 13 de junho, em frente ao Partage Shopping. A marca surgiu há 35 anos, com uma carrocinha no Centro do Rio de Janeiro, e atualmente possui lojas e barraquinhas em diferentes municípios do estado.



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A tradição dos pipoqueiros de rua também ganhou reconhecimento nos últimos anos. Em 2023, a Pipocas Maná foi declarada patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o ofício de pipoqueiro de rua recebeu o mesmo título, reforçando a importância histórica e cultural da atividade.

Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes | Foto: Layla Mussi

Morador de São Gonçalo, Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade gonçalense e conta que a escolha pelo município veio da demanda dos próprios consumidores.

Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade de São Gonçalo da Pipocas Maná | Foto: Layla Mussi

"Havia muitos pedidos nas redes sociais para que a marca chegasse a São Gonçalo. Muita gente daqui trabalha no Centro do Rio, já conhece a pipoca e tem essa memória afetiva", explica.

Fábio diz que o diferencial da marca é a oferta de diferentes sabores por um preço acessível | Foto: Layla Mussi

Segundo ele, durante o período de férias, parte do público que frequenta o cinema do Partage Shopping opta por comprar a pipoca na loja antes das sessões. O estabelecimento oferece mais de 30 sabores, entre eles avelã, Leite Moça, Leite Ninho e bacon.



Pipoca doce com cobertura de chocolote | Foto: Layla Mussi

Segundo Fábio, o movimento costuma aumentar no fim da tarde, quando filas se formam para atender quem sai do trabalho ou quem vai aproveitar o passeio no shopping.

Entre os consumidores, a variedade é um dos principais atrativos. A auxiliar administrativa Taíza Santos, de 40 anos, conheceu a Pipocas Maná pelas redes sociais e decidiu experimentar pela primeira vez.

"Vi no TikTok e no Instagram. Resolvi comprar uma doce de chocolate e outra de bacon com queijo para conhecer", conta.

Taíza conheceu pelas redes sociais e resolveu experimentar os sabores | Foto: Layla Mussi

Já Richelle Santos, de 43 anos, faz questão de incluir a parada na loja sempre que vem de Cabo Frio com o filho Edson, de 9 anos, para consultas médicas em São Gonçalo.

Richelle Santos e seu filho, Edson, são de Cabo Frio, mas já fizeram da unidade uma parada obrigatória quando vêm a São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

"Na primeira vez, a gente viu uma menina comendo e resolveu perguntar onde tinha comprado. Desde então, toda vez que a gente vem à cidade, ele pede a pipoca”, diz Richelle.

Edson comenta que seu sabor favorito é o de chocolate, ao ponto de nunca ter pedido para sua mãe comprar de outro sabor.

Edson, de 9 anos, comenta que sua pipoca favorita é de chocolate | Foto: Layla Mussi

Além dessa opção, São Gonçalo também conta com outros empreendimentos voltados para o segmento. Em Alcântara, a M&M Pipoca foi inaugurada em janeiro de 2025, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Trade Center Alcântara, conhecido como Prédio do Relógio.



A M&M Pipoca se inspirou na Pipocas Maná e trouxe uma variedade de sabores para os gonçalenses | Foto: Layla Mussi

O estabelecimento comercializa seis sabores fixos e, aos sábados, oferece versões especiais de camarão e carne seca.



Pipoca de Bacon com Cheddar | Foto: Layla Mussi

Segundo a vendedora Michaele Carvalho, de 27 anos, os sabores de Nutella e camarão estão entre os mais procurados pelos clientes.

A pipoca de Nutella é uma das que mais procuradas pelos clientes | Foto: Layla Mussi

O empreendimento também possui outras duas barraquinhas em São Gonçalo, nos bairros Trindade e Raul Veiga.

Sob supervisão de Marcela Freitas