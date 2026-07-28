Pipocas gourmet ganham espaço em São Gonçalo com sabores além do tradicional
Com dezenas de sabores, lojas e barraquinhas de São Gonçalo apostam na criatividade para transformar um lanche tradicional em uma verdadeira experiência gourmet
A tradicional pipoca ganhou novos ingredientes, coberturas e combinações que vão além das versões doce e salgada. Em São Gonçalo, o lanche acompanha uma tendência observada em diferentes cidades, com sabores como avelã, leite em pó, Nutella, camarão e carne seca, atraindo consumidores em busca de novidades e impulsionando o segmento das pipocas gourmet.
Um dos exemplos é a Pipocas Maná, que inaugurou uma unidade em São Gonçalo no dia 13 de junho, em frente ao Partage Shopping. A marca surgiu há 35 anos, com uma carrocinha no Centro do Rio de Janeiro, e atualmente possui lojas e barraquinhas em diferentes municípios do estado.
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A tradição dos pipoqueiros de rua também ganhou reconhecimento nos últimos anos. Em 2023, a Pipocas Maná foi declarada patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o ofício de pipoqueiro de rua recebeu o mesmo título, reforçando a importância histórica e cultural da atividade.
Morador de São Gonçalo, Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade gonçalense e conta que a escolha pelo município veio da demanda dos próprios consumidores.
"Havia muitos pedidos nas redes sociais para que a marca chegasse a São Gonçalo. Muita gente daqui trabalha no Centro do Rio, já conhece a pipoca e tem essa memória afetiva", explica.
Segundo ele, durante o período de férias, parte do público que frequenta o cinema do Partage Shopping opta por comprar a pipoca na loja antes das sessões. O estabelecimento oferece mais de 30 sabores, entre eles avelã, Leite Moça, Leite Ninho e bacon.
Segundo Fábio, o movimento costuma aumentar no fim da tarde, quando filas se formam para atender quem sai do trabalho ou quem vai aproveitar o passeio no shopping.
Entre os consumidores, a variedade é um dos principais atrativos. A auxiliar administrativa Taíza Santos, de 40 anos, conheceu a Pipocas Maná pelas redes sociais e decidiu experimentar pela primeira vez.
"Vi no TikTok e no Instagram. Resolvi comprar uma doce de chocolate e outra de bacon com queijo para conhecer", conta.
Já Richelle Santos, de 43 anos, faz questão de incluir a parada na loja sempre que vem de Cabo Frio com o filho Edson, de 9 anos, para consultas médicas em São Gonçalo.
"Na primeira vez, a gente viu uma menina comendo e resolveu perguntar onde tinha comprado. Desde então, toda vez que a gente vem à cidade, ele pede a pipoca”, diz Richelle.
Edson comenta que seu sabor favorito é o de chocolate, ao ponto de nunca ter pedido para sua mãe comprar de outro sabor.
Além dessa opção, São Gonçalo também conta com outros empreendimentos voltados para o segmento. Em Alcântara, a M&M Pipoca foi inaugurada em janeiro de 2025, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Trade Center Alcântara, conhecido como Prédio do Relógio.
O estabelecimento comercializa seis sabores fixos e, aos sábados, oferece versões especiais de camarão e carne seca.
Segundo a vendedora Michaele Carvalho, de 27 anos, os sabores de Nutella e camarão estão entre os mais procurados pelos clientes.
O empreendimento também possui outras duas barraquinhas em São Gonçalo, nos bairros Trindade e Raul Veiga.
Sob supervisão de Marcela Freitas