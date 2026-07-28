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Pipocas gourmet ganham espaço em São Gonçalo com sabores além do tradicional

Com dezenas de sabores, lojas e barraquinhas de São Gonçalo apostam na criatividade para transformar um lanche tradicional em uma verdadeira experiência gourmet

relogio min de leitura | João Pedro Pereira 28 de julho de 2026 - 13:30
Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes
Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes -

A tradicional pipoca ganhou novos ingredientes, coberturas e combinações que vão além das versões doce e salgada. Em São Gonçalo, o lanche acompanha uma tendência observada em diferentes cidades, com sabores como avelã, leite em pó, Nutella, camarão e carne seca, atraindo consumidores em busca de novidades e impulsionando o segmento das pipocas gourmet.

Um dos exemplos é a Pipocas Maná, que inaugurou uma unidade em São Gonçalo no dia 13 de junho, em frente ao Partage Shopping. A marca surgiu há 35 anos, com uma carrocinha no Centro do Rio de Janeiro, e atualmente possui lojas e barraquinhas em diferentes municípios do estado.

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A tradição dos pipoqueiros de rua também ganhou reconhecimento nos últimos anos. Em 2023, a Pipocas Maná foi declarada patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o ofício de pipoqueiro de rua recebeu o mesmo título, reforçando a importância histórica e cultural da atividade.

Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes
Unidade da Pipocas Maná em São Gonçalo oferece mais de 30 sabores para os clientes |  Foto: Layla Mussi

Morador de São Gonçalo, Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade gonçalense e conta que a escolha pelo município veio da demanda dos próprios consumidores.

Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade de São Gonçalo da Pipocas Maná
Fábio Pinheiro, de 45 anos, é o responsável pela unidade de São Gonçalo da Pipocas Maná |  Foto: Layla Mussi

"Havia muitos pedidos nas redes sociais para que a marca chegasse a São Gonçalo. Muita gente daqui trabalha no Centro do Rio, já conhece a pipoca e tem essa memória afetiva", explica.

Fábio diz que o diferencial da marca é a oferta de diferentes sabores por um preço acessível
Fábio diz que o diferencial da marca é a oferta de diferentes sabores por um preço acessível |  Foto: Layla Mussi

Segundo ele, durante o período de férias, parte do público que frequenta o cinema do Partage Shopping opta por comprar a pipoca na loja antes das sessões. O estabelecimento oferece mais de 30 sabores, entre eles avelã, Leite Moça, Leite Ninho e bacon.

Pipoca doce com cobertura de chocolote
Pipoca doce com cobertura de chocolote |  Foto: Layla Mussi

Segundo Fábio, o movimento costuma aumentar no fim da tarde, quando filas se formam para atender quem sai do trabalho ou quem vai aproveitar o passeio no shopping.

Entre os consumidores, a variedade é um dos principais atrativos. A auxiliar administrativa Taíza Santos, de 40 anos, conheceu a Pipocas Maná pelas redes sociais e decidiu experimentar pela primeira vez.

"Vi no TikTok e no Instagram. Resolvi comprar uma doce de chocolate e outra de bacon com queijo para conhecer", conta.

Taíza conheceu pelas redes sociais e resolveu experimentar os sabores
Taíza conheceu pelas redes sociais e resolveu experimentar os sabores |  Foto: Layla Mussi

Já Richelle Santos, de 43 anos, faz questão de incluir a parada na loja sempre que vem de Cabo Frio com o filho Edson, de 9 anos, para consultas médicas em São Gonçalo.

Richelle Santos e seu filho, Edson, são de Cabo Frio, mas já fizeram da unidade uma parada obrigatória quando vêm a São Gonçalo
Richelle Santos e seu filho, Edson, são de Cabo Frio, mas já fizeram da unidade uma parada obrigatória quando vêm a São Gonçalo |  Foto: Layla Mussi

"Na primeira vez, a gente viu uma menina comendo e resolveu perguntar onde tinha comprado. Desde então, toda vez que a gente vem à cidade, ele pede a pipoca”, diz Richelle.

Edson comenta que seu sabor favorito é o de chocolate, ao ponto de nunca ter pedido para sua mãe comprar de outro sabor.

Edson, de 9 anos, comenta que sua pipoca favorita é de chocolate
Edson, de 9 anos, comenta que sua pipoca favorita é de chocolate |  Foto: Layla Mussi

Além dessa opção, São Gonçalo também conta com outros empreendimentos voltados para o segmento. Em Alcântara, a M&M Pipoca foi inaugurada em janeiro de 2025, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Trade Center Alcântara, conhecido como Prédio do Relógio.

A M&M Pipoca se inspirou na Pipocas Maná e trouxe uma variedade de sabores para os gonçalenses
A M&M Pipoca se inspirou na Pipocas Maná e trouxe uma variedade de sabores para os gonçalenses |  Foto: Layla Mussi

O estabelecimento comercializa seis sabores fixos e, aos sábados, oferece versões especiais de camarão e carne seca.

Pipoca de Bacon com Cheddar
Pipoca de Bacon com Cheddar |  Foto: Layla Mussi

Segundo a vendedora Michaele Carvalho, de 27 anos, os sabores de Nutella e camarão estão entre os mais procurados pelos clientes.

A pipoca de Nutella é uma das que mais procuradas pelos clientes
A pipoca de Nutella é uma das que mais procuradas pelos clientes |  Foto: Layla Mussi

O empreendimento também possui outras duas barraquinhas em São Gonçalo, nos bairros Trindade e Raul Veiga.

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

M&M Pipoca Pipocas Gourmet Pipocas Maná São Gonçalo

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