Governo do Estado abre inscrições para edital Feiras Regionais de Artesanato

As feiras estão previstas para serem realizadas entre outubro de 2026 e janeiro de 2027 - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

As feiras estão previstas para serem realizadas entre outubro de 2026 e janeiro de 2027 - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para o edital "Feiras Regionais de Artesanato RJ". Um chamamento público também foi feito, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pela produção, gerenciamento e implantação dos eventos em 44 municípios fluminenses.

As feiras estão previstas para serem realizadas entre outubro de 2026 e janeiro de 2027 e contarão com infraestrutura completa para receber expositores e visitantes, incluindo barracas padronizadas, palco, sonorização, geradores e painéis de LED. A programação também prevê apresentações musicais de artistas e bandas regionais.

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As inscrições ficarão abertas até o dia 25 de agosto de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma CONVERJ.

O edital é destinado a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de direito privado, sem fins lucrativos, que possuam finalidade cultural compatível com o objeto da seleção, pelo menos cinco anos de cadastro ativo no CNPJ e capacidade técnico-operacional comprovada pelo mesmo período.

Mais informações, incluindo o edital completo, anexos e demais documentos, estão disponíveis na página oficial do Edital Feiras Regionais de Artesanato RJ, no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Serviço:

Edital Feiras Regionais de Artesanato RJ

Inscrições: 27 de julho a 25 de agosto

Plataforma: www.converj.rj.gov.br