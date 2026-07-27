Nave educativa da ENEL Rio estará em São Gonçalo esta semana

A Nave Enel tem o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores - Foto: Divulgação

A Nave Enel tem o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores - Foto: Divulgação

Os alunos do Colégio Estadual Doutor Adino Xavier, no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, receberão de terça-feira (28) a sexta-feira (31) a visita da Nave Enel, uma plataforma móvel montada sobre um ônibus, que abriga espaços com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com tela touchscreen e tecnologia de realidade virtual 3D sobre o uso consciente da energia elétrica.

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A Nave Enel tem o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores, e já esteve em diversas escolas pelo país. Com conteúdo focado em reciclagem, uso responsável e consciente de recursos naturais e eficiência energética, a instalação busca promover a mudança de hábitos de consumo de energia.

Serviço

Nave Enel em São Gonçalo

Data: de terça-feira (28) a sexta-feira (31)

Horário: 8h às 16h

Local: Colégio Estadual Doutor Adino Xavier

Endereço: Rua Professora Adélia Martins, 14, Mutondo