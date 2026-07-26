Niterói lança nova etapa do Pacto Contra a Violência

Niterói vai lançar, no início de agosto, a segunda etapa do Pacto Niterói Contra a Violência com uma meta de reduzir ainda mais os índices de mortes violentas e de roubos de rua e de veículos na cidade. O município chega a uma nova fase da política de segurança com queda histórica nas taxas de roubos e de letalidade violenta, alcançadas durante o primeiro ciclo do Pacto. Entre 2018 e 2025, o índice de roubos por 100 mil habitantes caiu de 1.712,3 para 331,3, uma redução de 80,7%, enquanto a taxa de mortes violentas recuou de 35,8 para 11 por 100 mil habitantes, uma redução de 69,3%.

“Niterói não alcançou resultados como esse de um dia para o outro. Essa redução consistente da criminalidade é fruto de anos de muito planejamento, investimentos permanentes, integração entre as forças de segurança, uso de inteligência e tecnologia. Temos reduzido os índices criminais e vamos seguir investindo na redução de mortes violentas e de roubos de rua e de veículos, com programas sociais, tecnologia e integração com as forças de segurança. Os números mostram que estamos no caminho certo. Em junho, foram registrados 51 roubos de rua em toda cidade, uma redução histórica. Em Niterói, decidimos disputar cada menina e cada menino com o crime e estamos vencendo. Com o lançamento do Pacto 2, reiteramos nosso compromisso de continuar investindo para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população de Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

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Indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP) - compilados pelo Instituto Cidade Segura - apontam reduções importantes com a implantação do Pacto 1 em relação a outras cidades. Niterói reduziu a taxa de roubos por 100 mil habitantes de 1.712,3 em 2018 para 331,3 em 2024 – redução de 80,7%. Na cidade do Rio, o índice de roubos caiu de 1.817 em 2018 para 915,6 em 2024 – redução de 49,6%.

Os números mostram ainda que, em 2018 – primeiro ano do Pacto Contra a Violência – Niterói registrava maior número de mortes violentas por 100 mil habitantes do que a cidade do Rio. Enquanto em Niterói o índice desse tipo de mortes era de 35,8 por 100 mil habitantes, na cidade do Rio era de 29,7. A redução desse tipo de crime, registrada entre 2018 e 2024, no entanto, foi maior em Niterói, que caiu para 11 casos por 100 mil habitantes. No Rio, o índice ficou em 22. Ou seja, a cidade de Niterói reduziu em 69,3% a incidência desse tipo de crime, enquanto no Rio de Janeiro a queda foi de 25,9%.

Dados do ISP também revelam que, em junho de 2026, Niterói teve redução de 58% no roubo de veículos em relação ao mesmo período do ano anterior. Em toda a cidade, foram oito roubos de veículos no período, contra 19 no mesmo mês de 2025.

Ampliação do Cisp e do monitoramento em comunidades - O segundo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência terá como uma de suas marcas o fortalecimento das forças de segurança. Está prevista a ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

O Pacto 2 terá um foco também em ações de prevenção social para mulheres e jovens. Serão lançados dois programas inovadores: o Cada Jovem Conta e o Protetoras. O primeiro consiste na identificação de adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Estes jovens serão encaminhados para outros programas já existentes e terão mentoria avançada com acompanhamento individualizado para desenvolver potencial, construir planos e transformar trajetórias. Já o Protetoras terá um grupo de mulheres especializadas (25 inicialmente), que farão o acompanhamento de casos de risco envolvendo mulheres. Haverá ainda um sistema de monitoramento integral de casos de violência de gênero. A proposta é ampliar a capacidade de prevenção e atuar antes que situações de vulnerabilidade se transformem em novos ciclos de violência.

Sobre o Pacto - Criado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência transformou a forma como o município passou a enfrentar a criminalidade, historicamente tratada apenas sob a perspectiva da repressão policial. O programa passou a combinar investimentos em tecnologia, inteligência e integração das forças de segurança com políticas públicas voltadas à prevenção e à ampliação de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

Desde sua criação, o Pacto recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos municipais. Ao longo desse período, mais de 50 mil jovens participaram de programas voltados à educação, cultura, esporte, qualificação profissional e inclusão social, entre eles o Niterói Jovem EcoSocial, Aprendiz Musical, Escola da Família, Poupança Escola, Espaços Nova Geração e outras iniciativas voltadas à redução dos fatores de risco associados à violência e ao fortalecimento da cidadania.

Outros destaques do primeiro ciclo do Pacto são o aumento do efetivo da Guarda Municipal, que subiu de 300 para 830 agentes; a implantação do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com cerca de 800 câmeras, entre elas 120 equipamentos inteligentes de Cercamento Eletrônico, capazes de identificar veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em crimes em poucos segundos. No CISP, guardas municipais, policiais civis e policiais militares atuam de forma integrada, compartilhando informações em tempo real para apoiar investigações e operações.