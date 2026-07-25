São Gonçalo recebe mais uma edição da Marcha para Jesus neste sábado

A concentração para a marcha acontecerá a partir das 13h, em frente ao prédio do INSS - Foto: Divulgação

A concentração para a marcha acontecerá a partir das 13h, em frente ao prédio do INSS - Foto: Divulgação

Neste próximo sábado (25), a partir das 13h, São Gonçalo vai receber mais uma edição do ‘Marcha para Jesus’. O evento religioso consta no calendário oficial do município e busca reunir diversas denominações evangélicas, com o intuito de compartilhar mensagens de paz e solidariedade.

A concentração para a marcha acontecerá a partir das 13h, em frente ao prédio do INSS, na Rua Coronel Moreira César, no Centro. O percurso será iniciado às 14h, com destino ao Clube Mauá, seguindo pela Rua Dr. Feliciano Sodré, com diversas músicas gospel e paralisações para orações.

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Chegando ao Clube, no bairro Estrela do Norte, os fiéis poderão acompanhar a abertura realizada pela pastora Paula Malafaia. O evento seguirá com uma programação extensa de apresentações musicais com Dj Mothé, Ministério Apascentar, Família Cavalcanty, Samuel Eleoterio, Samuel Messias, entre outros nomes. O espaço também contará com praça de alimentação e área kids.

O evento contará com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Secretaria de Saúde com o fornecimento de ambulâncias, que vão acompanhar todo o percurso da marcha.