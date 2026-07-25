Incêndio em caminhão provoca interdição total da BR-101, em Niterói

Um princípio de incêndio em um veículo de carga mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (25). O incidente ocorreu por volta das 05h, no Km 326 da BR-101, no trecho de Niterói, na pista com sentido a São Gonçalo.

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Devido à gravidade do problema na roda do veículo e ao risco para os motoristas, a rodovia precisou ser totalmente interditada no sentido São Gonçalo durante as primeiras horas do dia

A ocorrência segue em andamento para a remoção completa do veículo de carga e a liberação total da pista. Motoristas que trafegam pelo trecho devem ter atenção redobrada.