Incêndio em caminhão provoca interdição total da BR-101, em Niterói
Tráfego no Km 326 chegou a ser totalmente bloqueado nas primeiras horas da manhã deste sábado
Um princípio de incêndio em um veículo de carga mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (25). O incidente ocorreu por volta das 05h, no Km 326 da BR-101, no trecho de Niterói, na pista com sentido a São Gonçalo.
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Devido à gravidade do problema na roda do veículo e ao risco para os motoristas, a rodovia precisou ser totalmente interditada no sentido São Gonçalo durante as primeiras horas do dia
A ocorrência segue em andamento para a remoção completa do veículo de carga e a liberação total da pista. Motoristas que trafegam pelo trecho devem ter atenção redobrada.